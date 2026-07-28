В Подмосковье завтра может выпасть до 20 мм осадков

Среда будет самым дождливым днем в Московском регионе на этой неделе. В Подмосковье местами ожидаются сильные дожди. Выпадет до 20 мм осадков, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

«Сильные дожди — это от 15 мм. Верхняя граница не прогнозируется, но это до 20 мм где-то может быть местами. И в Москве в среду-четверг возможно выпадение до 10 мм осадков»,— рассказала ТАСС госпожа Макарова.

Пока в июле выпало 56–57% от нормы осадков, которая составляет 84 мм. Синоптик рассчитывает, что по итогам месяца средний показатель будет достигнут, но рекордов не предвидится.

В Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы и дождя. Предупреждение действует до 21:00 29 июля, следует из данных Гидрометцентра. В Москве сегодня прогнозируется +25...+27°С, облачно с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь, по области — до +28°С. Завтра температура в столице опустится до +18...+20°С, по области — до +17...+22°С.