С начала года прокуратура Прикамья пресекла более 44 тыс. нарушений закона

За шесть месяцев 2026 года прокуроры Пермского края защитили права 11,1 тыс. граждан и пресекли свыше 44,5 тыс. нарушений закона. Число поступивших обращений превысило 51,5 тыс., разрешено по существу почти 30 тыс. жалоб, из них удовлетворено 7,4 тыс. Такие данные были озвучены на прошедшей коллегии краевой прокуратуры, посвященной итогам работы за I полугодие 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Пермского края Фото: прокуратура Пермского края

Как отметил прокурор края Павел Бухтояров, сотрудниками надзорного ведомства отстаивались трудовые интересы работников, по мерам прокурорского реагирования погашены долги по зарплате на сумму более 100 млн руб. В сфере здравоохранения восстановлены права на лекарственное обеспечение свыше 130 граждан, пресечены нарушения сроков ожидания оказания медицинской помощи, медицинские учреждения дооснащены необходимым оборудованием, изделиями и лекарственными препаратами.

Активно использовались судебные механизмы защиты публичных интересов в сфере экономики и экологии. В собственность государства возвращено 72 га земель рыночной стоимостью свыше 877 млн руб. В целях возмещения причиненного природе ущерба в суды предъявлено более 90 исков на сумму свыше 295 млн руб.