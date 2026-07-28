Транспортная прокуратура нашла нарушения работы детского лагеря под Оренбургом

В детском лагере «Дубки», расположенном на территории Оренбургской области, транспортная прокуратура накануне обнаружила множественные нарушения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Иванов, АО ЧЭМК Фото: Антон Иванов, АО ЧЭМК

Как выяснилось в ходе проверки, система пожарной защиты на территории учреждения оказалась неисправной. Кроме того, между спальным корпусом и административной частью здания отсутствуют необходимые огнеупорные преграды, предусмотренные нормами. В столовой лагеря инспекторы зафиксировали дефекты потолков и повреждения отделки стен, что не позволяет проводить качественную дезинфекцию обеденного зала в полном объеме.

По итогам проверки руководству лагеря внесено представление с требованием незамедлительно устранить все выявленные нарушения. Кроме того, виновные должностные лица будут привлечены к административной ответственности за нарушение санитарных правил и несоблюдение требований пожарной безопасности.

Яна Вежлева