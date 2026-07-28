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В Ульяновской области четыре села остались без электричества

Четыре населенных пункта Инзенского района Ульяновской области остались без электроснабжения во вторник утром. Об этом сообщили в районной администрации.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Полное отключение электроэнергии зафиксировано в селах Забалуйка, Коноплянка и Чамзинка. В селе Труслейка свет отсутствует частично.

Причины аварии на данный момент уточняются представителями местной администрации. Ликвидацией последствий занимается бригада ООО «БЭС».

Андрей Сазонов