В Ульяновской области четыре села остались без электричества
Четыре населенных пункта Инзенского района Ульяновской области остались без электроснабжения во вторник утром. Об этом сообщили в районной администрации.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Полное отключение электроэнергии зафиксировано в селах Забалуйка, Коноплянка и Чамзинка. В селе Труслейка свет отсутствует частично.
Причины аварии на данный момент уточняются представителями местной администрации. Ликвидацией последствий занимается бригада ООО «БЭС».