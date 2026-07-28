Экс-председатель Александровского суда Прикамья возглавила Кировский суд Перми
Председателем Кировского суда Перми на шестилетний срок полномочий назначена Юлия Елистратова. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин 27 июля.
Госпожа Елистратова родилась в 1977 году в Березниках. Окончила юридический факультет Пермского госуниверситета. Работала помощником судьи, старшим помощником прокурора Березников. В ноябре 2013 года назначена судьей Лысьвенского суда, в декабре 2015 года — заместителем председателя этого же суда. В декабре 2020 года назначена председателем Александровского городского суда на шестилетний срок полномочий.