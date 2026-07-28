В Приморье на время выборов и экономического форума усилят меры безопасности
В дни подготовки и проведения Восточного экономического форума (ВЭФ, 1-4 сентября), единого дня голосования (18-20 сентября), а также Дня знаний (1 сентября) в Приморском крае введут дополнительные меры по обеспечению безопасности, сообщила антитеррористическая комиссия региона по итогам заседания, состоявшегося сегодня.
В частности, планируется усилить «досмотровые и профилактические мероприятия по обеспечению безопасности объектов и людей». Жителей региона призывают «незамедлительно сообщать о посторонних подозрительных предметах, подозрительных гражданах, провокационных звонках, личных сообщениях от нацистов». Также антитеррористическая комиссия предлагает информировать о соседях, незаконно хранящих у себя оружие или боеприпасы, и о гражданах, подозреваемых в подготовке к совершению теракта.
Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке.
Усиление мер безопасности в Приморье, обусловленное проведением Восточного экономического форума и выборов, является регулярной практикой для региона. В предыдущие годы во время ВЭФ также вводились строгие ограничения, касающиеся воздушного пространства и морской акватории, движения автотранспорта (включая грузовые суда и большегрузы, а также опасные грузы), использования острова Русский, где расположен кампус Дальневосточного федерального университета. Запрещалась парковка и проведение ремонтных и земляных работ, а для безопасности участников запрещалась охота в прилегающих районах.
Подобные дополнительные меры безопасности регулярно применяются не только в Приморье, но и в других регионах России в период проведения крупных мероприятий, таких как выборы или праздники. Например, в Ижевске и Тюменской области на время выборов президента России или муниципальных выборов также усиливались досмотровые мероприятия и дежурства правоохранительных органов. И федеральные, и региональные антитеррористические комиссии являются надзорными органами, принимающими решения об усилении безопасности. Меры безопасности могут усиливаться и на фоне чрезвычайных событий, как, например, теракт в «Крокус Сити Холле», который привел к ужесточению контроля за мигрантами и вооруженной охране мест массового посещения в Приморье.
Восточный экономический форум ежегодно собирает большое количество участников, включая высокопоставленных лиц и иностранных делегаций, что повышает значимость обеспечения безопасности. Например, в 2023 году в форуме участвовал президент Владимир Путин, а среди гостей были вице-президент Лаоса и вице-премьер Госсовета КНР. Эти меры направлены на предотвращение любых инцидентов и обеспечение бесперебойной работы форума и избирательного процесса. Ужесточение правил приводит к увеличению расходов для компаний, увеличиваются бюджеты на командировки.