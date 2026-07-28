Южная Корея ужесточит наказания за завышение цен в туристической сфере

Правительство Южной Кореи планирует с 4 августа усилить наказания за завышение цен в гостиничном и ресторанном секторах, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Министерство финансов и экономики.

Правительством одобрены поправки в закон о содействии развитию туризма. Согласно изменениям, владельцы «ханоков» (традиционных корейских домов, которые не размещают объявления и не соблюдают прейскуранты), столкнутся с приостановкой деятельности на пять дней за первое нарушение. Ранее им лишь выносилось предупреждение.

В дополнение к паузе в работе в сезон за первое завышение цен, второе и третье нарушения приведут к приостановке на 10 и 20 дней соответственно. Ранее это наказывалось семью и 15 днями паузы соответственно.

Предприятия, занимающиеся размещением иностранных туристов на дому в городских районах, к которым ранее не предъявлялось никаких требований, также подпадут под действие пересмотренных правил.

Водители такси, которым переплачивают пассажиры, будут немедленно лишаться лицензии на 30 дней (ранее им грозило предупреждение). При повторном нарушении действие водительских прав будет приостановлено на 60 дней, а при третьем — их лицензии будут отозваны.

Также правительство планирует введение штрафов за одностороннюю отмену бронирования бизнес-операторами без уважительных причин, сообщает агентство.

Эрнест Филипповский