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На юго-западе Франции локализовали один из лесных пожаров

Экстренные службы локализовали лесной пожар в департаменте Ланды на юго-западе Франции, сообщил президент Эмманюэль Макрон. Ситуацию также удалось стабилизировать и в соседней Жиронде.

Как сообщает CNN, к тушению пожаров привлекли авиацию, в том числе вертолеты Black Hawk. Однако, по данным пожарных служб, для полного устранения возгораний на юго-западе страны могут потребоваться месяцы.

Из-за плотного дыма и ухудшения качества воздуха жители некоторых районов коммуны Бордо в Жиронде покидают свои дома, отмечает телеканал. Огонь также затронул объекты оборонной промышленности: компания ArianeGroup временно эвакуировала свои заводы к западу от Бордо, расположенные поблизости от зоны пожаров.

Сложная обстановка также сохраняется и в Испании. По данным министерства внутренних дел страны, из-за лесных пожаров в центральных регионах Мадрид, Толедо и Авила свои дома были вынуждены покинуть более 63 тыс. человек.

Фотогалерея

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Косуля перебегает поле, Аллон, Франция

Косуля перебегает поле, Аллон, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Туристы наблюдают за лесным пожаром на берегу Аркашонского залива, Гюжан-Местрас, Франция

Туристы наблюдают за лесным пожаром на берегу Аркашонского залива, Гюжан-Местрас, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Виноград на пострадавшем от засухи винограднике, Сен-Фиакр-сюр-Мен, Франция

Виноград на пострадавшем от засухи винограднике, Сен-Фиакр-сюр-Мен, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Пожарный самолет летит сквозь дым от лесного пожара, Котиньяк, Франция

Пожарный самолет летит сквозь дым от лесного пожара, Котиньяк, Франция

Фото: Manon Cruz / Reuters

Мост через обмелевшую Луару, Монжан-сюр-Луар, Франция

Мост через обмелевшую Луару, Монжан-сюр-Луар, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Корова пасется на высохшем поле, Сен-Фиакр-сюр-Мен, Франция

Корова пасется на высохшем поле, Сен-Фиакр-сюр-Мен, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Обугленные деревья после лесного пожара «Ла-Мьерла», Альбендьего, Испания

Обугленные деревья после лесного пожара «Ла-Мьерла», Альбендьего, Испания

Фото: Guillermo Martinez / Reuters

Пожарный поливает тлеющие участки после лесного пожара, Котиньяк, Франция

Пожарный поливает тлеющие участки после лесного пожара, Котиньяк, Франция

Фото: Manon Cruz / Pool / Reuters

Поникшие из-за засухи подсолнухи, Музей-Сен-Мартен, Франция

Поникшие из-за засухи подсолнухи, Музей-Сен-Мартен, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Трактор поднимает пыль при обработке поля, Тире, Франция

Трактор поднимает пыль при обработке поля, Тире, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Прогулочные катамараны у причала на высохшем берегу озера Веленце, Агард, Венгрия

Прогулочные катамараны у причала на высохшем берегу озера Веленце, Агард, Венгрия

Фото: Tamas Vasvari / MTI / AP

Пересохшее дно озера Веленце, Гардонь, Венгрия

Пересохшее дно озера Веленце, Гардонь, Венгрия

Фото: Tamas Vasvari / MTI / AP

Плавучие дома на обмелевшей реке Хет-Мертье, Неймеген, Нидерланды

Плавучие дома на обмелевшей реке Хет-Мертье, Неймеген, Нидерланды

Фото: Bart Biesemans / Reuters

Песчаные отмели на одном из рукавов Луары, Луароксанс, Франция

Песчаные отмели на одном из рукавов Луары, Луароксанс, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Пожарный самолет сбрасывает воду на очаг лесного пожара, Леж-Кап-Ферре, Франция

Пожарный самолет сбрасывает воду на очаг лесного пожара, Леж-Кап-Ферре, Франция

Фото: Caroline Blumberg / AP

Люди наблюдают за тушением лесного пожара, Навалуэнга, Испания

Люди наблюдают за тушением лесного пожара, Навалуэнга, Испания

Фото: Ana Beltran / Reuters

Овцы пасутся на высохшем пастбище у моря, остров Астипалея, Греция

Овцы пасутся на высохшем пастбище у моря, остров Астипалея, Греция

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Кукуруза на пострадавшем от засухи поле, Сен-Фильбер-де-Буэн, Франция

Кукуруза на пострадавшем от засухи поле, Сен-Фильбер-де-Буэн, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Обмелевший Рейн, Германия

Обмелевший Рейн, Германия

Фото: Michael Probst / AP

Обычно скрытый водой участок суши выступил из Дуная, Олтеница, Румыния

Обычно скрытый водой участок суши выступил из Дуная, Олтеница, Румыния

Фото: Nicolae Dumitrache / AP

Сгоревшие автомобиль и пожарная машина после лесного пожара, Понтевес, Франция

Сгоревшие автомобиль и пожарная машина после лесного пожара, Понтевес, Франция

Фото: Manon Cruz / Reuters

Мужчина наблюдает за дымом у руин после лесного пожара, Котиньяк, Франция

Мужчина наблюдает за дымом у руин после лесного пожара, Котиньяк, Франция

Фото: Manon Cruz / Reuters

Убранные поля во время засухи, Сен-Обен-ла-Плен, Франция

Убранные поля во время засухи, Сен-Обен-ла-Плен, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Лесной пожар в Жиронде, Франция

Лесной пожар в Жиронде, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Судно идет по обмелевшему Рейну, окрестности Дюссельдорфа, Германия

Судно идет по обмелевшему Рейну, окрестности Дюссельдорфа, Германия

Фото: Federico Gambarini / dpa / dpa / AP

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Косуля перебегает поле, Аллон, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Туристы наблюдают за лесным пожаром на берегу Аркашонского залива, Гюжан-Местрас, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Виноград на пострадавшем от засухи винограднике, Сен-Фиакр-сюр-Мен, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Пожарный самолет летит сквозь дым от лесного пожара, Котиньяк, Франция

Фото: Manon Cruz / Reuters

Мост через обмелевшую Луару, Монжан-сюр-Луар, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Корова пасется на высохшем поле, Сен-Фиакр-сюр-Мен, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Обугленные деревья после лесного пожара «Ла-Мьерла», Альбендьего, Испания

Фото: Guillermo Martinez / Reuters

Пожарный поливает тлеющие участки после лесного пожара, Котиньяк, Франция

Фото: Manon Cruz / Pool / Reuters

Поникшие из-за засухи подсолнухи, Музей-Сен-Мартен, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Трактор поднимает пыль при обработке поля, Тире, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Прогулочные катамараны у причала на высохшем берегу озера Веленце, Агард, Венгрия

Фото: Tamas Vasvari / MTI / AP

Пересохшее дно озера Веленце, Гардонь, Венгрия

Фото: Tamas Vasvari / MTI / AP

Плавучие дома на обмелевшей реке Хет-Мертье, Неймеген, Нидерланды

Фото: Bart Biesemans / Reuters

Песчаные отмели на одном из рукавов Луары, Луароксанс, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Пожарный самолет сбрасывает воду на очаг лесного пожара, Леж-Кап-Ферре, Франция

Фото: Caroline Blumberg / AP

Люди наблюдают за тушением лесного пожара, Навалуэнга, Испания

Фото: Ana Beltran / Reuters

Овцы пасутся на высохшем пастбище у моря, остров Астипалея, Греция

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Кукуруза на пострадавшем от засухи поле, Сен-Фильбер-де-Буэн, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Обмелевший Рейн, Германия

Фото: Michael Probst / AP

Обычно скрытый водой участок суши выступил из Дуная, Олтеница, Румыния

Фото: Nicolae Dumitrache / AP

Сгоревшие автомобиль и пожарная машина после лесного пожара, Понтевес, Франция

Фото: Manon Cruz / Reuters

Мужчина наблюдает за дымом у руин после лесного пожара, Котиньяк, Франция

Фото: Manon Cruz / Reuters

Убранные поля во время засухи, Сен-Обен-ла-Плен, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Лесной пожар в Жиронде, Франция

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Судно идет по обмелевшему Рейну, окрестности Дюссельдорфа, Германия

Фото: Federico Gambarini / dpa / dpa / AP

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Составлено ИИ-Ассистентъ

Лесные пожары в департаментах Ланды и Жиронда — не единичный случай для региона. В условиях аномальной жары, которая в нынешнем году охватила Европу, во Франции уже сгорело более 50 тыс. га лесов, и это третья волна пожаров за лето. Ранее, 23 июля, из-за пожаров на юго-западе Франции были эвакуированы более 20 тыс. человек, а по состоянию на 24 июля — более 40 тыс. человек. Сильный ветер и засуха значительно осложняют тушение, способствуя быстрому распространению огня.

Проблема лесных пожаров из-за аномальной жары характерна для всей Южной Европы, включая Испанию и Португалию. Например, в Испании за прошлую неделю огнем уничтожено более 70 тыс. га, а с начала года — уже более 100 тыс. га лесов. Власти некоторых стран, включая Испанию, были вынуждены объявить чрезвычайное положение. Общая площадь сгоревших лесов в странах Евросоюза с начала 2025 года превысила 439,6 тыс. га, что более чем вдвое превышает средний показатель за последние 19 лет.

Эти масштабные пожары становятся причиной серьезного общественного обсуждения. Местные аналитики критикуют государственные органы за неспособность эффективно бороться с огнем и хроническое недофинансирование гражданской обороны. Зачастую владельцы лесов также не поддерживают порядок на своих участках, что превращает леса в «бомбы замедленного действия».

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