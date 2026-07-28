На юго-западе Франции локализовали один из лесных пожаров
Экстренные службы локализовали лесной пожар в департаменте Ланды на юго-западе Франции, сообщил президент Эмманюэль Макрон. Ситуацию также удалось стабилизировать и в соседней Жиронде.
Как сообщает CNN, к тушению пожаров привлекли авиацию, в том числе вертолеты Black Hawk. Однако, по данным пожарных служб, для полного устранения возгораний на юго-западе страны могут потребоваться месяцы.
Из-за плотного дыма и ухудшения качества воздуха жители некоторых районов коммуны Бордо в Жиронде покидают свои дома, отмечает телеканал. Огонь также затронул объекты оборонной промышленности: компания ArianeGroup временно эвакуировала свои заводы к западу от Бордо, расположенные поблизости от зоны пожаров.
Сложная обстановка также сохраняется и в Испании. По данным министерства внутренних дел страны, из-за лесных пожаров в центральных регионах Мадрид, Толедо и Авила свои дома были вынуждены покинуть более 63 тыс. человек.
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Как Европа переживает засушливое лето
Лесные пожары в департаментах Ланды и Жиронда — не единичный случай для региона. В условиях аномальной жары, которая в нынешнем году охватила Европу, во Франции уже сгорело более 50 тыс. га лесов, и это третья волна пожаров за лето. Ранее, 23 июля, из-за пожаров на юго-западе Франции были эвакуированы более 20 тыс. человек, а по состоянию на 24 июля — более 40 тыс. человек. Сильный ветер и засуха значительно осложняют тушение, способствуя быстрому распространению огня.
Проблема лесных пожаров из-за аномальной жары характерна для всей Южной Европы, включая Испанию и Португалию. Например, в Испании за прошлую неделю огнем уничтожено более 70 тыс. га, а с начала года — уже более 100 тыс. га лесов. Власти некоторых стран, включая Испанию, были вынуждены объявить чрезвычайное положение. Общая площадь сгоревших лесов в странах Евросоюза с начала 2025 года превысила 439,6 тыс. га, что более чем вдвое превышает средний показатель за последние 19 лет.
Эти масштабные пожары становятся причиной серьезного общественного обсуждения. Местные аналитики критикуют государственные органы за неспособность эффективно бороться с огнем и хроническое недофинансирование гражданской обороны. Зачастую владельцы лесов также не поддерживают порядок на своих участках, что превращает леса в «бомбы замедленного действия».