Власти Южной Кореи могут запретить разработку ядерного оружия в стране
Кабмин Южной Кореи работает над специальным законопроектом, который позволит на верфях страны строить атомные подводные лодки. В одном из пунктов будет прописан запрет на разработку в стране ядерного оружия, сообщает «Рёнхап» со ссылкой на источники.
Закрепление ядерного запрета во внутреннем законодательстве Южной Кореи происходит впервые. Минобороны страны уведомит о готовности законопроекта в ближайшее время. В нем излагаются пять основных принципов создания атомных подводных лодок.
Согласно первому, основному, правительство Южной Кореи «не должно разрабатывать, производить, обладать или применять ядерное оружие, а также заниматься какой-либо деятельностью, связанной с ядерными материалами, предназначенными исключительно для целей создания ядерного оружия, или которая подорвала бы доверие к системе ядерного нераспространения». Этот пункт, по оценкам аналитиков, вызван опасениями в США о том, что Сеул в конечном итоге может попытаться разработать свое ядерное оружие в ходе строительства подлодок. О размещении на территории страны чужого ядерного оружия в тексте ничего не говорится.
Также законодательная инициатива включает ряд положений, направленных на ускорение реализации проекта, в том числе освобождение его от предварительного технико-экономического обоснования.
Сам проект, получивший название Jang Bogo N («Чан Бого Н»), предполагает разработку АПЛ, работающих на низкообогащенном уране. В октябре 2025 года на саммите глав Южной Кореи и США было оговорено получение на это американского согласия. Первую лодку планируется ввести в эксплуатацию во второй половине 2030-х годов. Характеристики АПЛ не разглашаются. В военных кругах говорят о трех лодках водоизмещением по 8 тыс. т, пишет «Рёнхап».
Законопроект Южной Кореи о запрете разработки ядерного оружия является частью более широкой глобальной картины, где некоторые страны активно пересматривают свою политику в отношении ядерного оружия или обсуждают возможность приобретения атомных подводных лодок. Так, Япония, союзник Южной Кореи и США, также обсуждает возможность создания собственного ядерного арсенала для укрепления национальной безопасности, что вызывает обеспокоенность России и Китая. Обсуждения в Японии затрагивают давно установленные три принципа: не обладать, не производить и не допускать размещения ядерного оружия на своей территории. Подобные дебаты связаны с кардинальными изменениями в сфере безопасности вокруг Японии и усилением военной активности Китая. В то же время, некоторые японские политики и общественные организации выступают против пересмотра "трех неядерных принципов".
Между тем, в НАТО существует механизм совместного использования ядерного оружия (NATO Nuclear Sharing), при котором страны-члены альянса, не обладающие собственным ядерным арсеналом, размещают на своей территории ядерное оружие США. В эту программу входят Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, Турция и Великобритания. Кроме того, Литва рассматривает законопроект об исключении запрета на размещение ядерного оружия из своей Конституции, объясняя это изменившимися угрозами безопасности и стремлением укрепить систему сдерживания НАТО. Эти примеры демонстрируют, как геополитические изменения могут влиять на ядерную политику различных государств и блоков.