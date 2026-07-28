Власти Южной Кореи могут запретить разработку ядерного оружия в стране

Кабмин Южной Кореи работает над специальным законопроектом, который позволит на верфях страны строить атомные подводные лодки. В одном из пунктов будет прописан запрет на разработку в стране ядерного оружия, сообщает «Рёнхап» со ссылкой на источники.

Закрепление ядерного запрета во внутреннем законодательстве Южной Кореи происходит впервые. Минобороны страны уведомит о готовности законопроекта в ближайшее время. В нем излагаются пять основных принципов создания атомных подводных лодок.

Согласно первому, основному, правительство Южной Кореи «не должно разрабатывать, производить, обладать или применять ядерное оружие, а также заниматься какой-либо деятельностью, связанной с ядерными материалами, предназначенными исключительно для целей создания ядерного оружия, или которая подорвала бы доверие к системе ядерного нераспространения». Этот пункт, по оценкам аналитиков, вызван опасениями в США о том, что Сеул в конечном итоге может попытаться разработать свое ядерное оружие в ходе строительства подлодок. О размещении на территории страны чужого ядерного оружия в тексте ничего не говорится.

Также законодательная инициатива включает ряд положений, направленных на ускорение реализации проекта, в том числе освобождение его от предварительного технико-экономического обоснования.

Сам проект, получивший название Jang Bogo N («Чан Бого Н»), предполагает разработку АПЛ, работающих на низкообогащенном уране. В октябре 2025 года на саммите глав Южной Кореи и США было оговорено получение на это американского согласия. Первую лодку планируется ввести в эксплуатацию во второй половине 2030-х годов. Характеристики АПЛ не разглашаются. В военных кругах говорят о трех лодках водоизмещением по 8 тыс. т, пишет «Рёнхап».

Эрнест Филипповский