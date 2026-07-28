В Монголии обнаружены рунические надписи 1300-летней давности

Группа археологов из Китая и Монголии обнаружила древнетюркскую руническую надпись во время полевых исследований в монгольской провинции Баянхонгор. Знаки датированы VIII веком, сообщает во вторник китайский таблоид Global Times.

Надпись обнаружена на поверхности скалы на склоне горы и состоит из нескольких четко сохранившихся линий рунических символов. Резьба сохранилась в хорошем состоянии, с четкими штрихами и разборчивыми надписями. Совместная команда ученых Университета Внутренней Монголии (КНР) и Института археологии Монгольской академии наук подготовила фотодокументацию высокого разрешения, составила карту и детально зафиксировала надпись в соответствии со стандартными археологическими процедурами в полевых условиях. Также было проведено систематическое обследование окружающей территории.

Подобная письменность широко использовалась государствами кочевников на Монгольском плато, включая Тюркский и Уйгурский каганаты, с VII по X века. Наиболее известными примерами являются надписи в долине Орхона.

Находка является важным дополнением к довольно ограниченному собранию подобных надписей 1300-летней давности и, как ожидается, поспособствует изучению тюркской и уйгурской истории, а также древнего Шелкового пути. Археологи совместно с экспертами в области лингвистики, истории и археологии приступят к расшифровке и проведению всесторонних исследований надписи. Результаты будут представлены академическому сообществу.

Эрнест Филипповский