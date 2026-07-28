Северный флот России проводит маневры в Баренцевом море

Корабли Северного флота России вышли на учения в Баренцево море. Цель учений — отработать защиту морских коммуникаций и противодействие корабельным группировкам условного противника.

В состав корабельной ударной группы вошли ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал Головко». Их безопасный выход из мест базирования обеспечили минно-тральные силы Кольской флотилии разнородных сил.

В течение нескольких дней военнослужащие отработают, в том числе, защиту береговой инфраструктуры гарнизонов Северного флота, противодействие современным робототехническим комплексам и слаживание действий корабельных сил с морской авиацией.

Кроме того, для проведения учений береговая ракетная бригада Северного флота развернула противокорабельный комплекс «Бастион» в позиционном районе на полуострове Рыбачий.