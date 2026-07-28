Ливан предложил Ираку маршрут для транзита нефти в обход Ормузского пролива
Ливан предложил Ираку маршрут для транзита нефти к Средиземному морю на переговорах в Багдаде во время визита ливанского премьер-министра Навафа Салама. Об этом сообщает The National со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, Багдад, второй по величине производитель в ОПЕК, существенно пострадал из-за блокировки Ормузского пролива — с февраля по май его экспорт сырья упал с 4,2 млн до 1,5 млн баррелей в сутки. Чтобы обойти опасный маршрут, Ирак ищет альтернативные пути экспорта.
Власти Ливана предложили Ираку использовать свою территорию как дополнительный выход к Средиземному морю. Проект предусматривает восстановление и расширение инфраструктуры исторического нефтепровода Киркук — Баниас, проходящего через Сирию с ответвлением в ливанский порт Триполи.
Министр энергетики Ливана Джо Садди назвал переговоры позитивными и сообщил о создании совместной рабочей группы для оценки проекта.
Предложение Ливана транзитировать иракскую нефть через свою территорию к Средиземному морю, используя нефтепровод Киркук — Баниас, является частью более широкой тенденции поиска альтернативных путей экспорта для стран Персидского залива. Необходимость обхода Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти, обсуждается давно, особенно ввиду его стратегической уязвимости и нестабильности в регионе. Ранее, например, Саудовская Аравия также рассматривала варианты строительства или расширения нефтепроводов в обход пролива.
Ирак не впервые ищет пути обхода Ормузского пролива. В июле 2026 года сообщалось, что Ирак и Сирия заключили соглашение о восстановлении трубопровода Киркук—Банияс, который был построен в 1952 году, но не использовался с 2003 года из-за повреждений во время американского вторжения в Ирак. США также вели переговоры о восстановлении этого трубопровода. Проект через Ливан, по всей видимости, является развитием этих планов, предлагая дополнительное ответвление до ливанского порта Триполи.
Полная блокировка Ормузского пролива, о которой не раз предупреждал Иран, означает серьезные убытки для таких экспортеров, как Ирак, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, которым придется перестраивать цепочки поставок. Это повышает интерес к проектам, позволяющим транспортировать нефть и газ по суше к Средиземному морю, снижая зависимость от постоянно напряженного Ормузского пролива.