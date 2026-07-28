WP: удары США по судам не дали результатов в борьбе с наркотрафиком
Операция США «Южное копье» по нанесению ударов по судам не привела к снижению наркотрафика, пишет The Washington Post со ссылкой на данные Управления по борьбе с наркотиками (DEA). Газета уточняет, что контрабандисты адаптировались к новым условиям перевозки наркотиков.
Согласно аналитическому обзору DEA, после начала ударов наркоторговцы стали отказываться от скоростных катеров в пользу более крупных судов и самолетов. Кроме того, контрабандисты начали избегать международных вод, где войска США и наносили удары.
«Когда сжимаешь воздушный шар с одной стороны, он всегда расширяется с другой. Они всегда находят слабые места и используют их»,— сказал один из сотрудников DEA.
С сентября 2025 года США атаковали не менее 67 судов, подозреваемых в перевозке наркотиков. Погиб как минимум 221 человек.
Операция США «Южное копье» была запущена Дональдом Трампом в ноябре 2025 года и является частью более широкой кампании по борьбе с наркокартелями в Западном полушарии, направленной на обеспечение безопасности страны от наркотиков. Эта операция усилила военное присутствие США в Карибском регионе, включая развертывание крупных военных группировок, таких как авианосная группа во главе с авианосцем Gerald R. Ford. США сосредоточили свои усилия на перехвате наркотиков, которые, по их утверждениям, поступают из таких стран, как Венесуэла, Колумбия и Мексика, и планировали расширить борьбу с контрабандой на суше, а не только на воде.
Однако эта кампания вызвала критику как внутри США, так и за их пределами. Эксперты ставят под сомнение ее эффективность, отмечая, что нет доказательств влияния на объемы кокаина, поступающего в Соединенные Штаты. Кроме того, операция привела к тому, что рыбаки из Эквадора и Колумбии отказываются от промысла, так как их лодки внешне неотличимы от катеров контрабандистов. Семьи погибших в результате ударов подавали иски в суды США, оспаривая их правомерность, а Конгресс запрашивал юридические обоснования для этих атак.