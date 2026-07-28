Во Франции за месяц ограблены три музея
Во Франции в июле ограбили три музея в департаментах Тарн, Кот-д’Ор и Нижний Рейн. Преступники похитили драгоценности, в том числе кельтское ожерелье весом 480 г, сообщает газета Le Parisien.
Первое преступление произошло 1 июля в археологическом центре Монтана в департаменте Тарн. Ночью оттуда украли около 40 золотых монет 50 года до н. э. стоимостью более €120 тыс.
5 июля неизвестные проникли в музей ювелирного дела и стекла Lalique в коммуне Винжен-сюр-Модер в департаменте Нижний Рейн и похитили 27 экспонатов на сумму более €4,5 млн.
Третье ограбление совершено 24 июля в музее коммуны Шатийон-сюр-Сен в департаменте Кот-д’Ор. Двое неизвестных разбили витрину и украли уникальную золотую шейную гривну V века до н. э. из кельтского захоронения «Дама из Викса».
Как сообщила министр культуры Катрин Пегар, полиция уже задержала одного из подозреваемых в последнем эпизоде.
Недавние ограбления музеев во Франции являются частью более широкой тенденции, поскольку 2025 год был отмечен как рекордный по числу краж произведений искусства: "почти дюжина музеев и учреждений от Бразилии до Франции были ограблены". Наиболее громким инцидентом стало ограбление Лувра 19 октября 2025 года, откуда были похищены французские королевские драгоценности стоимостью $102 млн. Через месяц после этого ограбления музей ювелирного дела и стекла Lalique, который получил статус «объекта особой важности» после инцидента в Лувре, также был ограблен на €4,5 млн.
В целом, проблема уязвимости музеев не нова. Министр культуры Франции Рашида Дати указывала, что в течение 40 лет вопрос безопасности крупных музеев фактически не поднимался, и сейчас необходимо адаптировать их к новым формам организованной преступности. Примером недостаточной защищенности является ограбление Лувра, где преступники использовали подъемник и дисковую пилу, а директор музея Лоранс де Кар отмечала «устаревшую» систему наружного видеонаблюдения и просила разместить в музее полицейский участок.