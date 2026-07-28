Бывшего госсекретаря МИД Украины заподозрили в хищении $1,2 млн западной помощи

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заподозрили бывшего госсекретаря МИД Украины и его помощников в хищении $1,2 млн, которые западные страны направили на помощь стране.

Как утверждает НАБУ, разоблачена организованная группа во главе с бывшим госсекретарем МИД Украины, который занимал должность с 2020 по 2024 год. По версии следствия, он убеждал международных доноров и подчиненных работников иностранных дипучреждений направлять финансовую помощь на счет подконтрольной общественной организации. Затем средства выводились на счета подконтрольных юрлиц и предпринимателей, которые обналичивали их через конвертационные центры.

Антикоррупционное бюро Украины не называет имен подозреваемых. С 2020 по 2024 год пост госсекретаря МИД Украины занимал Александр Баньков. В числе подозреваемых также указаны действующий дипломатический работник и советник бывшего главы МИД.