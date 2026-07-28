Бывшего госсекретаря МИД Украины заподозрили в хищении $1,2 млн западной помощи
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заподозрили бывшего госсекретаря МИД Украины и его помощников в хищении $1,2 млн, которые западные страны направили на помощь стране.
Как утверждает НАБУ, разоблачена организованная группа во главе с бывшим госсекретарем МИД Украины, который занимал должность с 2020 по 2024 год. По версии следствия, он убеждал международных доноров и подчиненных работников иностранных дипучреждений направлять финансовую помощь на счет подконтрольной общественной организации. Затем средства выводились на счета подконтрольных юрлиц и предпринимателей, которые обналичивали их через конвертационные центры.
Антикоррупционное бюро Украины не называет имен подозреваемых. С 2020 по 2024 год пост госсекретаря МИД Украины занимал Александр Баньков. В числе подозреваемых также указаны действующий дипломатический работник и советник бывшего главы МИД.
Этот случай хищения западной помощи бывшим госсекретарем МИД Украины Александром Баньковым является одним из многих коррупционных скандалов, охвативших Украину. Западные союзники, в том числе США и Европейский союз, выражают серьезную обеспокоенность по поводу уровня коррупции в стране, поскольку она угрожает эффективности выделяемой помощи и может подорвать доверие как украинской общественности, так и международных лидеров.
Коррупция является хронической проблемой для Украины и рассматривается как серьезное препятствие на пути к членству в ЕС. В конфиденциальном долгосрочном плане комплексного развития Украины отмечается, что коррупция на высшем уровне может привести к отказу западных союзников в дальнейшей помощи. Бывший президент Украины Владимир Зеленский ранее пытался ограничить полномочия антикоррупционных органов, но был вынужден отступить под давлением ЕС, что подтверждает влияние западных доноров на борьбу с коррупцией в стране. Однако, это не отменяет тот факт, что за четыре года объем иностранного финансирования Украины превысил $550 млрд, из которых более $220 млрд были направлены на военные нужды.