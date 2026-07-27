Более 100 домов повреждены во время урагана в Ростовской области
Крыши 110 многоквартирных домов были повреждены в Ростовской области после урагана 25 июля, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Семь домов — в Ростове-на-Дону.
По словам губернатора, во всех районах области восстановлено водоснабжение, а 80% поврежденных линий и подстанций высокого и низкого напряжения отремонтированы. Кроме того, коммунальные бригады продолжают работы, продолжается распил и уборка поваленных ветром деревьев, добавил господин Слюсарь.
25 июля в Ростовской области прошел сильный ливень с грозой и штормовым ветром. Без света остались как минимум 15 муниципалитетов. В нескольких районах было нарушено водоснабжение.
Ураганы, вызванные шквалистым ветром и ливнями, регулярно приводят к значительным разрушениям на юге России и в других регионах. Так, на Черноморское побережье в ночь с понедельника на вторник обрушился норд-ост, ветер срывал крыши домов и опрокидывал автомобили, также были повреждены сети, что привело к отключению тепла и электричества. В результате одного из ураганов в районе Тувы предварительный ущерб оценивался в 90 млн рублей, были повреждены линии электропередач, сорваны крыши домов и кровли зданий.
Последствия подобных стихийных бедствий включают повреждения жилой и коммунальной инфраструктуры, значительные перебои с электроснабжением, поваленные деревья и рекламные конструкции. Ликвидацией последствий обычно занимаются коммунальные службы, спасатели, а в некоторых случаях привлекается спецтехника для расчистки завалов и восстановления повреждений. Власти часто вводят режим ЧС или повышенной готовности и обещают оказать материальную помощь пострадавшим.