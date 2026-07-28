«Катарсис» без конкуренции
Пензенский Минтруд обжаловал отмену контрактов на внедрение ПО для соцзащиты
Арбитражный суд Пензенской области признал недействительными два госконтракта минтруда региона на автоматизацию соцзащиты общей стоимостью более 12,5 млн руб., усмотрев в их поэтапном заключении схему искусственного дробления заказа. Ведомство сначала приобрело у разработчика из Мордовии права на ПО за 95 тыс. руб., а затем провело аукцион на его внедрение, где единственным участником стал петербургский правообладатель этого же софта. Министерство настаивает на разных предметах закупок и бюджетных ограничениях. Чиновники обжаловали решение.
Пензенский минтруд провел спорную закупку в 2025 году
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Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области подало апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Пензенской области, признавшего недействительными два государственных контракта на общую сумму свыше 12,5 млн руб. Соглашения были заключены ведомством с разработчиком программного обеспечения ООО «Социальный софт». Истцом в деле выступило ООО «Центр новых технологий и инноваций».
ООО «Центр новых технологий и инноваций» из Мордовии специализируется на разработке и сопровождении автоматизированных информационных систем для органов социальной защиты и записи актов гражданского состояния. Организация ранее уже выполняла работы для Министерства труда Пензенской области в 2024 году. В портфеле компании также числятся договоры с государственными заказчиками Тамбовской, Ульяновской, Рязанской, Владимирской областей и Республики Мордовия. Численность персонала организации составляет 7 человек. Выручка за 2025 год снизилась до 8,8 млн руб., при этом компания зафиксировала чистый убыток в размере 5,8 млн руб.
Согласно материалам дела, в августе 2025 года министерство приобрело у ООО «Центр новых технологий и инноваций» как единственного поставщика неисключительные права на программный комплекс «Катарсис: Соцзащита». Стоимость этой закупки составила 95 тыс. руб. В ноябре 2025 года ведомство провело электронный аукцион на оказание услуг по внедрению этого же программного комплекса с начальной максимальной ценой контракта 12,5 млн руб. Победителем аукциона был признан единственный участник — ООО «Социальный софт» из Петербурга.
18 ноября 2025 года УФАС по региону отказалось признавать двухэтапную схему закупки как ограничение конкуренции. Тогда «Центр» пошел в суд и потребовал признать недействительным государственный контракт от 24 ноября 2025 года на внедрение программного комплекса «Катарсис: Соцзащита».
В феврале 2026 года Арбитражный суд привлек к делу антимонопольную службу и прокуратуру Пензенской области в качестве третьих лиц. Вскоре после этого ООО «Центр новых технологий и инноваций» попросило суд признать ничтожным и свой контракт с министерством на приобретение неисключительных прав на использование «Катарсиса» за 95 тыс. руб.
Основанием для таких требований послужило утверждение об искусственном дроблении министерством единого государственного заказа на автоматизацию процессов соцзащиты с целью передачи совокупного контракта заранее определенному исполнителю (ООО «Социальный софт») в обход обязательных конкурентных процедур, что, по мнению истца, нарушает принципы открытости, прозрачности и защиты конкуренции, посягая на публичные интересы.
Министерство искусственно раздробило единый государственный заказ на автоматизацию процессов в системе социальной защиты, подчеркнул суд.
Формальное приобретение прав на использование ПО не имеет потребительской ценности для заказчика без его последующего внедрения в работу структурных подразделений, гласит определение. А извещение о закупке на внедрение минтруд разместил сразу после первого контракта, а потому знал об обеих потребностях сразу, подчеркнул суд.
ООО «Социальный софт» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2014 году и является разработчиком программного комплекса «Катарсис: Соцзащита». Компания работает на рынке государственных закупок, выступая разработчиком программного обеспечения и исполнителем работ по его внедрению в органах социальной защиты. Основными заказчиками выступают региональные министерства труда и социальной защиты, а также профильные центры. Контроль над бизнесом распределен между генеральным директором Андреем Дроботенко и Игорем Лукьяновым. Финансовые показатели компании демонстрируют рост. Выручка в 2025 году составила 402,3 млн руб., а чистая прибыль достигла 57,9 млн руб. Штатная численность сотрудников сократилась с 86 человек в 2021 году до 67 человек в 2025 году.
Аукционная документация требовала от участника торгов наличия прав на доработку программного комплекса. Предоставление таких прав контролировалось исключительно правообладателем продукта — ООО «Социальный софт». Истец обращался за лицензией в октябре 2025 года, но получил отказ.
Объема полученных заказчиком в рамках первого контракта прав недостаточно для внедрения программного комплекса, настаивали чиновники.
Ведомство указало, что исполнитель государственного контракта должен самостоятельно урегулировать свои отношения с правообладателем в договорном порядке на стадии исполнения контракта. Суд квалифицировал совокупность этих действий как схему ограничения конкуренции и создания непреодолимого барьера для участников рынка, применив положения Гражданского кодекса о притворной сделке.
В суде министерство возражало против иска. Ведомство указывало, что закупки имели разные предметы и проводились в разное время из-за отсутствия финансовых средств на внедрение в 2025 году. Расходы на внедрение были запланированы бюджетом только на 2026 год. Также министерство ссылалось на необходимость исполнения указа президента о технологической независимости критической информационной инфраструктуры. Суд эти доводы отклонил и взыскал с министерства и ООО «Социальный софт» судебные расходы в пользу истца в равных долях.