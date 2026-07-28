«Катарсис» без конкуренции

Арбитражный суд Пензенской области признал недействительными два госконтракта минтруда региона на автоматизацию соцзащиты общей стоимостью более 12,5 млн руб., усмотрев в их поэтапном заключении схему искусственного дробления заказа. Ведомство сначала приобрело у разработчика из Мордовии права на ПО за 95 тыс. руб., а затем провело аукцион на его внедрение, где единственным участником стал петербургский правообладатель этого же софта. Министерство настаивает на разных предметах закупок и бюджетных ограничениях. Чиновники обжаловали решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пензенский минтруд провел спорную закупку в 2025 году

Фото: Яндекс Карты Пензенский минтруд провел спорную закупку в 2025 году

Фото: Яндекс Карты

Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области подало апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Пензенской области, признавшего недействительными два государственных контракта на общую сумму свыше 12,5 млн руб. Соглашения были заключены ведомством с разработчиком программного обеспечения ООО «Социальный софт». Истцом в деле выступило ООО «Центр новых технологий и инноваций».

ООО «Центр новых технологий и инноваций» из Мордовии специализируется на разработке и сопровождении автоматизированных информационных систем для органов социальной защиты и записи актов гражданского состояния. Организация ранее уже выполняла работы для Министерства труда Пензенской области в 2024 году. В портфеле компании также числятся договоры с государственными заказчиками Тамбовской, Ульяновской, Рязанской, Владимирской областей и Республики Мордовия. Численность персонала организации составляет 7 человек. Выручка за 2025 год снизилась до 8,8 млн руб., при этом компания зафиксировала чистый убыток в размере 5,8 млн руб.

Согласно материалам дела, в августе 2025 года министерство приобрело у ООО «Центр новых технологий и инноваций» как единственного поставщика неисключительные права на программный комплекс «Катарсис: Соцзащита». Стоимость этой закупки составила 95 тыс. руб. В ноябре 2025 года ведомство провело электронный аукцион на оказание услуг по внедрению этого же программного комплекса с начальной максимальной ценой контракта 12,5 млн руб. Победителем аукциона был признан единственный участник — ООО «Социальный софт» из Петербурга.

18 ноября 2025 года УФАС по региону отказалось признавать двухэтапную схему закупки как ограничение конкуренции. Тогда «Центр» пошел в суд и потребовал признать недействительным государственный контракт от 24 ноября 2025 года на внедрение программного комплекса «Катарсис: Соцзащита».

В феврале 2026 года Арбитражный суд привлек к делу антимонопольную службу и прокуратуру Пензенской области в качестве третьих лиц. Вскоре после этого ООО «Центр новых технологий и инноваций» попросило суд признать ничтожным и свой контракт с министерством на приобретение неисключительных прав на использование «Катарсиса» за 95 тыс. руб.

Основанием для таких требований послужило утверждение об искусственном дроблении министерством единого государственного заказа на автоматизацию процессов соцзащиты с целью передачи совокупного контракта заранее определенному исполнителю (ООО «Социальный софт») в обход обязательных конкурентных процедур, что, по мнению истца, нарушает принципы открытости, прозрачности и защиты конкуренции, посягая на публичные интересы.

Министерство искусственно раздробило единый государственный заказ на автоматизацию процессов в системе социальной защиты, подчеркнул суд.

Формальное приобретение прав на использование ПО не имеет потребительской ценности для заказчика без его последующего внедрения в работу структурных подразделений, гласит определение. А извещение о закупке на внедрение минтруд разместил сразу после первого контракта, а потому знал об обеих потребностях сразу, подчеркнул суд.

ООО «Социальный софт» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2014 году и является разработчиком программного комплекса «Катарсис: Соцзащита». Компания работает на рынке государственных закупок, выступая разработчиком программного обеспечения и исполнителем работ по его внедрению в органах социальной защиты. Основными заказчиками выступают региональные министерства труда и социальной защиты, а также профильные центры. Контроль над бизнесом распределен между генеральным директором Андреем Дроботенко и Игорем Лукьяновым. Финансовые показатели компании демонстрируют рост. Выручка в 2025 году составила 402,3 млн руб., а чистая прибыль достигла 57,9 млн руб. Штатная численность сотрудников сократилась с 86 человек в 2021 году до 67 человек в 2025 году.

Аукционная документация требовала от участника торгов наличия прав на доработку программного комплекса. Предоставление таких прав контролировалось исключительно правообладателем продукта — ООО «Социальный софт». Истец обращался за лицензией в октябре 2025 года, но получил отказ.

Объема полученных заказчиком в рамках первого контракта прав недостаточно для внедрения программного комплекса, настаивали чиновники.

Ведомство указало, что исполнитель государственного контракта должен самостоятельно урегулировать свои отношения с правообладателем в договорном порядке на стадии исполнения контракта. Суд квалифицировал совокупность этих действий как схему ограничения конкуренции и создания непреодолимого барьера для участников рынка, применив положения Гражданского кодекса о притворной сделке.

В суде министерство возражало против иска. Ведомство указывало, что закупки имели разные предметы и проводились в разное время из-за отсутствия финансовых средств на внедрение в 2025 году. Расходы на внедрение были запланированы бюджетом только на 2026 год. Также министерство ссылалось на необходимость исполнения указа президента о технологической независимости критической информационной инфраструктуры. Суд эти доводы отклонил и взыскал с министерства и ООО «Социальный софт» судебные расходы в пользу истца в равных долях.

Никита Маркелов