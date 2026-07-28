ФСТЭК обновила требования к защите персональных данных

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) опубликовала 24 июля на портале regulation.gov.ru проект приказа, который утверждает новый состав организационных и технических мер по защите персональных данных в информационных системах. Ожидается, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Новый проект впервые переносит требования на все информсистемы, которые работают с персональными данными. Вместо жесткого перечня мер, который был закреплен в предшествующем приказе от 2013 года, операторам предлагают гибкую трехуровневую схему. Для каждого уровня определен базовый набор мер, который оператор данных сможет адаптировать под архитектуру своих ИТ-систем и применяемые технологии. Затем компания должна будет проверять, действительно ли выбранные меры закрывают актуальные для этой системы угрозы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Индивидуальный подход к безопасности»