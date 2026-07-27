Bloomberg объяснил укрепление связей России и Мадагаскара

Россия прилагает значительные усилия, чтобы укрепить связи с новыми властями Мадагаскара после переворота в октябре. По оценке Bloomberg, это связано со стратегическим положением острова к востоку от Мозамбикского пролива, через который проходит треть мировых поставок нефти.

Как сообщает издание, Россия поставляет на остров оружие, а также предоставляет телохранителей для президента Мадагаскара Михаэля Рандрианирины. При этом в мае власти острова сообщали о планах России построить в стране топливные хранилища и создать совместную экономическую зону.

Позже, отмечает издание, парламент Мадагаскара одобрил закон о национализации импорта нефти. После этого из-за опасений попасть под вторичные санкции со страной прекратили сотрудничество компании TotalEnergies и Vitol. Впрочем, монополия России на поставки нефти на Мадагаскар не гарантирована, отмечает Bloomberg. Правительство острова ведет соответствующие переговоры с Оманом. Кроме того, фиксируются поставки топлива из Китая.