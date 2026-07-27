Bloomberg объяснил укрепление связей России и Мадагаскара
Россия прилагает значительные усилия, чтобы укрепить связи с новыми властями Мадагаскара после переворота в октябре. По оценке Bloomberg, это связано со стратегическим положением острова к востоку от Мозамбикского пролива, через который проходит треть мировых поставок нефти.
Как сообщает издание, Россия поставляет на остров оружие, а также предоставляет телохранителей для президента Мадагаскара Михаэля Рандрианирины. При этом в мае власти острова сообщали о планах России построить в стране топливные хранилища и создать совместную экономическую зону.
Позже, отмечает издание, парламент Мадагаскара одобрил закон о национализации импорта нефти. После этого из-за опасений попасть под вторичные санкции со страной прекратили сотрудничество компании TotalEnergies и Vitol. Впрочем, монополия России на поставки нефти на Мадагаскар не гарантирована, отмечает Bloomberg. Правительство острова ведет соответствующие переговоры с Оманом. Кроме того, фиксируются поставки топлива из Китая.
Укрепление связей с африканскими странами является одним из важных направлений внешней политики России. Борьба внешних игроков за позиции и влияние на Африканском континенте не прекращалась никогда, так как Африка обладает огромным потенциалом развития и колоссальными ресурсами. В частности, Россия предлагает африканским партнерам равноправные и прагматичные отношения, основанные на взаимном уважении и балансе интересов.
Советский Союз оказывал масштабное содействие Африке, в том числе в борьбе с колониализмом и становлении экономики, что сформировало прочный базис военно-технического сотрудничества. Продолжаются программы «Долг в обмен на развитие» с такими странами, как Танзания, Мозамбик и Мадагаскар. Объем товарооборота со странами Африки растет, несмотря на препятствия, а структура российского экспорта меняется в пользу несырьевых товарных групп. Россия также стремится развивать гуманитарное сотрудничество и инвестировать в производство и переработку с целью реализации продукции с добавленной стоимостью, а не только сырья.