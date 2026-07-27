Песков: нынешний кризис сплотил российское общество
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нынешний кризис сплотил российское общество и сделал его сильнее. Таким мнением представитель Кремля поделился на форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Мы сейчас находимся в идеальном кризисе, который укрепляет наш суверенитет, который скачкообразно, моментально наполнил всю нашу жизнь единством и консолидацией»,— заявил Дмитрий Песков. Как утверждает пресс-секретарь главы государства, россияне «вне зависимости от политических соображений объединились вокруг страны».
Господин Песков назвал такое единство уникальной способностью общества России. «Это в том числе и благодаря вот этим обстоятельствам, которые создали тот самый шторм, который нас сделал сильнее»,— отметил он.
Заявления Дмитрия Пескова о сплочении российского общества на фоне кризиса перекликаются с мнениями других официальных лиц. Так, ранее Владимир Путин заявлял, что российский народ как никогда консолидирован, и что гражданская солидарность показала неэффективность любых шантажей и попыток устроить внутреннюю смуту. Внешние угрозы и санкции, по его словам, лишь укрепляют страну, которая уверенно им противостоит.
Сплочение общества стало одним из ключевых факторов, позволивших России, по мнению Путина и других экспертов, успешно преодолеть ряд "тяжелейших испытаний" и укрепить суверенитет. Социологические опросы также показывают высокий уровень гражданской идентичности и патриотизма среди россиян, а многие эксперты подчеркивают, что консолидация общества вокруг власти и "патриотическая повестка" являются доминирующими тенденциями.