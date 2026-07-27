Песков: нынешний кризис сплотил российское общество

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нынешний кризис сплотил российское общество и сделал его сильнее. Таким мнением представитель Кремля поделился на форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Мы сейчас находимся в идеальном кризисе, который укрепляет наш суверенитет, который скачкообразно, моментально наполнил всю нашу жизнь единством и консолидацией»,— заявил Дмитрий Песков. Как утверждает пресс-секретарь главы государства, россияне «вне зависимости от политических соображений объединились вокруг страны».

Господин Песков назвал такое единство уникальной способностью общества России. «Это в том числе и благодаря вот этим обстоятельствам, которые создали тот самый шторм, который нас сделал сильнее»,— отметил он.