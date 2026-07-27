На Мосбирже за день провели дискретные аукционы по акциям четырех компаний
Московская биржа (MOEX: MOEX) на торгах 27 июля объявляла дискретные аукционы по акциям четырех компаний. Все они относятся к третьему уровню листинга, и причиной стало резкое повышение их котировок более чем на 20% от цены закрытия предыдущего дня.
Список компаний и ключевые параметры:
- «Евротранс»: цена выросла на 34,08% (до 48 руб.), аукцион с 10:09 до 10:39 мск.
- «Росгосстрах»: цена выросла на 25,7% (до 0,1926 руб.).
- IVA Technologies: цена выросла на 20,49% (до 74,1 руб.), аукцион с 15:07 до 15:37 мск.
- ТГК-14: цена выросла на 20,97% (до 0,00398 руб.), аукцион с 16:41 до 17:11 мск.
На прошлой неделе по рынку прошла волна резкого роста акций. Аналитики InvestFuture связали это с шорт-сквизом, то есть закрытием коротких позиций, которое приводит к увеличению котировок. «Тут важно понимать, где рост спекулятивный, а где фундаментальный. Как только основная масса коротких позиций будет закрыта, спекулятивный рост прекратится, и акции откатятся к прежним значениям», — отмечали аналитики.
Дискретный аукцион — это специальный режим торгов, который Московская биржа (Мосбиржа) вводит в условиях высокой волатильности, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. Обычно такой режим активируется при резком изменении цены акции более чем на 20% от цены закрытия предыдущего дня, и торги проводятся сериями по 30 минут. Чаще всего с подобными колебаниями сталкиваются акции компаний третьего уровня листинга, которые характеризуются низкой ликвидностью.
Банк России и Мосбиржа совместно разработали дополнительные меры для борьбы с высокой волатильностью и манипулированием рынком, устанавливая асимметричные границы ценового коридора. Участившиеся случаи дестабилизации ценообразования на акции третьего уровня листинга, во многом объясняются дисбалансом спроса и предложения, а также влиянием сообщений в социальных сетях, мотивирующих инвесторов к однонаправленным операциям. Если будет установлена вина в манипулировании рынком, могут быть ограничены биржевые операции, а в некоторых случаях предусмотрена уголовная ответственность.