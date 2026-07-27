Инвестор запустил инкубатор

Группа «Продо» Андрея Городилова закрыла сделку по покупке компании «Башкирский бройлер», специализирующейся на выпуске инкубационного яйца для бройлеров. Рыночная стоимость бизнеса 1,4–2 млрд руб., но продан он, вероятно, был в обмен на обязательства по долгам. Сделка позволит «Продо» контролировать весь процесс производства куриного мяса и развить экспортное направление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Группа «Продо» закрыла сделку по покупке компании «Башкирский бройлер» у группы «Стар Нафта», говорится в сообщении компании. Условия сделки стороны не привели. Инвестиционный директор BGP Capital Юрий Левицкий говорит, что стоимость бизнеса «Башкирского бройлера» 1,4–2 млрд руб., но долг — 3 млрд руб. Экономика сделки определяется принимаемыми обязательствами, констатирует он.

Группа «Продо» существует с 2004 года и контролируется Андреем Городиловым. Основной фокус — мясопереработка. В ее портфеле бренды «Клинский», «Троекурово», «Наша Ряба», «Черный кабан» и проч. У «Продо» по три мясоперерабатывающих комбината и птицефабрики, свиноводческое предприятие, комбикормовый завод.

«Стар Нафта» — башкирский агропромышленный холдинг, существующий с 2015 года. Он объединяет 12 предприятий, ключевое направления — производство сахара. Бизнесом владеет Мансур Латыпов. Годовой оборот холдинга достигает 7,5 млрд руб.

«Башкирский бройлер» занимается выпуском инкубационного яйца в Альшеевском районе Башкирии. Его валовый сбор 46 млн штук в год, в перспективе значение вырастет до 72 млн. «Башкирский бройлер» — репродуктор второго ряда. Это значит, что он закупает молодых кур от родительского стада птицы и производит финальный гибрид мясной породы для птицефабрик, говорит представитель АО «Птицефабрика Челябинская» Сергей Гладыщук. Часто, по его словам, это бизнес с невысокой рентабельностью.

В «Продо» замечают, что покупка «Башкирского бройлера» направлена на развитие птицеводческого направления. Обеспечение птицефабрик собственным инкубационным яйцом позволит контролировать всю цепочку выращивания птицы.

Юрий Левицкий говорит, что для «Продо» речь, по сути, идет о приобретении инфраструктуры с долгом. Он обращает внимание на то, что сделка проходит в середине инвестиционного цикла. Сейчас 40% внеоборотных активов «Башкирского бройлера» — незавершенное строительство. Стратегически приобретение эксперт называет сильным. Для «Продо» его интеграция даст синергию внутри группы и сэкономит несколько лет на проектировании и строительстве с нуля, замечает господин Левицкий.

Сергей Гладыщук поясняет, что «Башкирский бройлер» производит в первую очередь инкубационное яйцо для выведения бройлерных кур. 60–70% его продукции сейчас экспортируется преимущественно в страны Средней Азии. Это, по его мнению, позволит «Продо» развивать в перспективе поставки за рубеж в том числе мясной продукции.

Александра Мерцалова, Владимир Комаров