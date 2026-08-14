Сердце принцессы

Дворцовый комплекс Ольденбургских в Рамони — один из немногих памятников неоготической архитектуры в Черноземье, связанный с императорской семьей Романовых. История усадьбы началась в конце XIX века, когда имение было приобретено принцессой Евгенией Максимилиановной Ольденбургской (внучка Николая I).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замок принцессы Ольденбургской

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Замок принцессы Ольденбургской

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сегодня этот уникальный архитектурно-парковый ансамбль является одной из главных туристических достопримечательностей Воронежской области, где продолжается реставрация. До 2015 года завершены работы в Верхнем парке и Свитском корпусе — первой полностью отреставрированной исторической постройке комплекса. Реставрация балюстрады, каменной лестницы и грота Нижнего парка завершены в 2019 году.

Дом с ризалитами воссоздан также в 2019 году и используется как выставочное пространство. В 2021 году на цокольном этаже дворца открылась экспозиция «На благо Отечества».

В 2022 году губернатор Воронежской области Александр Гусев открыл обновленный корпус — Фельдшерский дом — единственное сохранившееся здание рамонской лечебницы, которую создала и поддерживала семья Ольденбургских. Глава региона подчеркнул, что власти не планируют в дальнейшем снижать финансирование работ в дворцовом комплексе.

Губернатор Александр Гусев на открытии детского центра в апреле

Фото: Правительство Воронежской области

Очередной этап обновления — открытие детского культурно-просветительского центра в здании объекта культурного наследия «Службы одноэтажные». Это одна из самых ранних построек усадьбы XVIII века. Здесь исторически располагались кухня, склады и кладовые. В 2025 году здание отреставрировано — а в 2026 году стало местом, где проходят мастер-классы, ремесленные и творческие занятия.

Тематика образовательных программ восходит к истории имения Рамонь и его августейшей владелицы. Принцесса Евгения Максимилиановна увлекалась живописью и возглавляла «Императорское общество поощрения художеств», поддерживая российские таланты. А супруга ее сына Петра Александровича Ольденбургского — великая княгиня Ольга Александровна (младшая сестра Николая II), была единственной профессиональной художницей в императорской семье. Ее акварели сегодня хранятся в музейных собраниях, как и работы Евгении Максимилиановны Ольденбургской в технике пирографии (рисование раскаленным инструментом на древесине, фанере, коже или бумаге).

В апреле этого года губернатор Воронежской области Александр Гусев посетил открывшееся пространство, являющееся, к слову, первым детским центром региона на базе музея. В другой части флигеля теперь работает сувенирная лавка «Диковины дворца». А в будущем планируется к открытию кофейня.

«Работы на этом не остановим. Впереди — восстановление дома Тулинова. Проектные решения по нему уже есть, рассчитываем приступить к реставрации в этом году. Уделим внимание также Нижнему парку и главному зданию дворца. Основная сложность — найти квалифицированные подрядные организации для работы с объектами культурного наследия. Здесь требуются высокие профессиональные компетенции и соответствующая лицензия. Уверен, что с задачей справимся», — прокомментировал глава региона.

Фотогалерея Дворцовый переворот Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Построенный в 1887 году, в 1999-м (когда были сделаны это фото) дворец оказался заброшен и привлекал туристов разве что байками о приведениях Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Лестница была разрушена и заросла кустарником. Съемка: июнь 1999 года Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Ворота выглядели, мягко говоря, негостеприимно. Съемка: июнь 1999 года Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Природа захватила чашу фонтана во дворе Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Летом дворец утопал в зелени Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Экскурсию мог провести разве что сторож Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ В самом дворце скопилась огромная куча мусора Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Лестницы угрожающе скрипели, заставляя поверить в истории о призраках Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Прогулки по дворцу были весьма рискованным делом Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ В некоторых комнатах вовсе не было полов Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Зато старинные орнаменты и гербы создавали романтическую атмосферу Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ С риском для жизни можно было подняться на смотровую площадку в башне Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Вид того стоил Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Изразцы напоминали о лучших временах Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ И о людях, которые жили здесь со всеми удобствами еще на рубеже прошлого и позапрошлого веков. На фото: краны для горячей и холодной воды в ванной дворца Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Приняв душ, грелись у камина Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Начало реконструкции дворца Ольденбургских в Воронежской области принято связывать с именем экс-губернатора Алексея Гордеева (на фото — в марте 2009 года). Вскоре после назначения в регион он побывал во дворце... Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ ....и сразу понял, что здесь есть, над чем работать. Съемка: март 2009 года Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ На первой экскурсии главу региона сопровождала супруга Татьяна, которая позднее стала одним из ключевых идеологов проекта реставрации памятника Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ В октябре 2009 года в Рамони прошла презентация проекта реконструкции, разработанного архитекторами из Германии — в то время весьма дружественной РФ страны Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Соглашение о намерениях предполагало реставрацию и создание гостиничного комплекса за счет средств инвестора — немецкой компании «Ониксдата» Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Звездой презентации в 2009 году стала представительница рода — Бибиан Дорнер, герцогиня Ольденбургская Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Намерения немцев так и остались намерениями. Но и без них реставрацию начали за счет бюджета и средств бизнеса, поддерживающего социальные проекты правительства области. К 2012 году здесь благоустроили сад, в 2014-м — открыли музей, а в 2017-м — начали восстанавливать сам дворец, который несколько лет был местом проведения фестиваля «Усадьба Jazz» (на фото). По состоянию на октябрь 2025 года проект по реставрации дворцового комплекса длится уже 16 лет Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Вот так туристы распугали в замке всех призраков Фото: Мария Старикова / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 24 Построенный в 1887 году, в 1999-м (когда были сделаны это фото) дворец оказался заброшен и привлекал туристов разве что байками о приведениях Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Лестница была разрушена и заросла кустарником. Съемка: июнь 1999 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Ворота выглядели, мягко говоря, негостеприимно. Съемка: июнь 1999 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Природа захватила чашу фонтана во дворе Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Летом дворец утопал в зелени Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Экскурсию мог провести разве что сторож Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В самом дворце скопилась огромная куча мусора Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Лестницы угрожающе скрипели, заставляя поверить в истории о призраках Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Прогулки по дворцу были весьма рискованным делом Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В некоторых комнатах вовсе не было полов Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Зато старинные орнаменты и гербы создавали романтическую атмосферу Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов С риском для жизни можно было подняться на смотровую площадку в башне Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Вид того стоил Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Изразцы напоминали о лучших временах Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов И о людях, которые жили здесь со всеми удобствами еще на рубеже прошлого и позапрошлого веков. На фото: краны для горячей и холодной воды в ванной дворца Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Приняв душ, грелись у камина Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Начало реконструкции дворца Ольденбургских в Воронежской области принято связывать с именем экс-губернатора Алексея Гордеева (на фото — в марте 2009 года). Вскоре после назначения в регион он побывал во дворце... Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов ....и сразу понял, что здесь есть, над чем работать. Съемка: март 2009 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов На первой экскурсии главу региона сопровождала супруга Татьяна, которая позднее стала одним из ключевых идеологов проекта реставрации памятника Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В октябре 2009 года в Рамони прошла презентация проекта реконструкции, разработанного архитекторами из Германии — в то время весьма дружественной РФ страны Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Соглашение о намерениях предполагало реставрацию и создание гостиничного комплекса за счет средств инвестора — немецкой компании «Ониксдата» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Звездой презентации в 2009 году стала представительница рода — Бибиан Дорнер, герцогиня Ольденбургская Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Намерения немцев так и остались намерениями. Но и без них реставрацию начали за счет бюджета и средств бизнеса, поддерживающего социальные проекты правительства области. К 2012 году здесь благоустроили сад, в 2014-м — открыли музей, а в 2017-м — начали восстанавливать сам дворец, который несколько лет был местом проведения фестиваля «Усадьба Jazz» (на фото). По состоянию на октябрь 2025 года проект по реставрации дворцового комплекса длится уже 16 лет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Вот так туристы распугали в замке всех призраков Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова Смотреть

Как появился дворец Ольденбургских