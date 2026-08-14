Сердце принцессы
С 2010 года идет восстановление дворцового комплекса Ольденбургских в Рамони
Дворцовый комплекс Ольденбургских в Рамони — один из немногих памятников неоготической архитектуры в Черноземье, связанный с императорской семьей Романовых. История усадьбы началась в конце XIX века, когда имение было приобретено принцессой Евгенией Максимилиановной Ольденбургской (внучка Николая I).
Замок принцессы Ольденбургской
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Сегодня этот уникальный архитектурно-парковый ансамбль является одной из главных туристических достопримечательностей Воронежской области, где продолжается реставрация. До 2015 года завершены работы в Верхнем парке и Свитском корпусе — первой полностью отреставрированной исторической постройке комплекса. Реставрация балюстрады, каменной лестницы и грота Нижнего парка завершены в 2019 году.
Дом с ризалитами воссоздан также в 2019 году и используется как выставочное пространство. В 2021 году на цокольном этаже дворца открылась экспозиция «На благо Отечества».
В 2022 году губернатор Воронежской области Александр Гусев открыл обновленный корпус — Фельдшерский дом — единственное сохранившееся здание рамонской лечебницы, которую создала и поддерживала семья Ольденбургских. Глава региона подчеркнул, что власти не планируют в дальнейшем снижать финансирование работ в дворцовом комплексе.
Очередной этап обновления — открытие детского культурно-просветительского центра в здании объекта культурного наследия «Службы одноэтажные». Это одна из самых ранних построек усадьбы XVIII века. Здесь исторически располагались кухня, склады и кладовые. В 2025 году здание отреставрировано — а в 2026 году стало местом, где проходят мастер-классы, ремесленные и творческие занятия.
Тематика образовательных программ восходит к истории имения Рамонь и его августейшей владелицы. Принцесса Евгения Максимилиановна увлекалась живописью и возглавляла «Императорское общество поощрения художеств», поддерживая российские таланты. А супруга ее сына Петра Александровича Ольденбургского — великая княгиня Ольга Александровна (младшая сестра Николая II), была единственной профессиональной художницей в императорской семье. Ее акварели сегодня хранятся в музейных собраниях, как и работы Евгении Максимилиановны Ольденбургской в технике пирографии (рисование раскаленным инструментом на древесине, фанере, коже или бумаге).
В апреле этого года губернатор Воронежской области Александр Гусев посетил открывшееся пространство, являющееся, к слову, первым детским центром региона на базе музея. В другой части флигеля теперь работает сувенирная лавка «Диковины дворца». А в будущем планируется к открытию кофейня.
«Работы на этом не остановим. Впереди — восстановление дома Тулинова. Проектные решения по нему уже есть, рассчитываем приступить к реставрации в этом году. Уделим внимание также Нижнему парку и главному зданию дворца. Основная сложность — найти квалифицированные подрядные организации для работы с объектами культурного наследия. Здесь требуются высокие профессиональные компетенции и соответствующая лицензия. Уверен, что с задачей справимся», — прокомментировал глава региона.
Фотогалерея
Дворцовый переворот
Как появился дворец Ольденбургских
- 1878: Принцесса Евгения Максимилиановна Ольденбургская приобретает имение в селе Рамонь у прежних владельцев.
- 1879: Принцесса Евгения Максимилиановна Ольденбургская впервые приезжает в Рамонь.
- 1883: Начало строительства собственного усадебного дома – дворца принцессы Е. М. Ольденбургской в Рамони.
- 1887: Завершение возведения краснокирпичного дворца. Архитектурный проект предположительно принадлежит Ф.Л. Миллеру или И.С. Китнеру.
- 1900-е: Активное развитие имения (производство рафинада, кондитерская фабрика), однако после революции имущество национализировано.
- 1970–1980-е: Попытки создания музейной экспозиции в полуразрушенном здании.
- 2010: Начало масштабной государственной реставрации дворца и прилегающей территории.
- 2013: Официальное открытие дворцового комплекса как историко-культурного центра и музея для посетителей.
- 2026: Действует музейный комплекс, предлагающий экскурсионное обслуживание, иммерсивные экскурсии, мастер-классы, выставки, проходят балы и концерты.