Дело за малым

Петровские верфи, четырехсотлетние монастыри, роскошные купеческие особняки и дома известных художников — все это можно посмотреть в малых городах Черноземья. В последние годы здесь благоустраивали набережные, открывали новые точки притяжения, а расположение вблизи трассы М-4 «Дон» сделало их удобными для посещения.

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Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Павловский районный краеведческий музей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Павловск

Петровская Россия, купеческая жизнь XIX века и современное благоустройство — все это соседствует в размеренном ритме небольшого донского города. В начале XVIII века Дон «прокладывал» дорогу на юг России. В 1709 году на высоком берегу по распоряжению Петра I появилась крепость Осеред. В 1713 году сюда перевели адмиралтейство, отвечавшее за строительство и снабжение флота на Дону: шумели плотницкие артели, пахло свежесрубленными дубом и сосной, у воды стояли корпуса новых судов. Город на несколько десятилетий превратился в один из центров российского кораблестроения.

Конец XIX века стал для Павловска временем экономического расцвета. Об этом напоминают купеческие особняки, один из них — дом главы города Ивана Одинцова, построенный в 1895 году. Сегодня здесь располагается районный краеведческий музей, с которого удобно начинать знакомство с городом. Неподалеку стоит комплекс духовного училища, где когда-то готовили будущих воспитанников. Сейчас это значение не утрачено — здание занимает павловский техникум. Одним из символов дореволюционного прошлого остается бывшая женская прогимназия. А если поднять взгляд выше городских крыш, можно заметить колокольню Спасо-Преображенского собора. Ее часы — визитная карточка города. Изготовленные в швейцарской Женеве, они исправно отсчитывают время уже более полутора столетий.

Фотогалерея Малый Петербург на Дону Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Павловск вырос из крепости Осеред, основанной в 1709 году, и верфи, где строили корабли для Азовского флота. Со временем военный и судостроительный пункт на Дону превратился в город с учебными заведениями, купеческими домами и собственной городской культурой. На фото — филиал Губернского педагогического колледжа Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Осередская крепость появилась там, где Дон позволял держать связь с южными территориями и строить суда для флота. Сегодня город встречает приезжающих как исторический центр на Дону. На фото — въездные ворота Павловска Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Павловск имеет статус моногорода — населенного пункта, экономика которого зависит от нескольких градообразующих предприятий. Для привлечения инвестиций в городе создана Территория опережающего развития (ТОР) «Павловск» — экономзона со льготными налоговыми условиями, где открываются новые производства и логоцентры. Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В некоторых кварталах Павловска дореволюционная застройка остается частью повседневной жизни: рядом с фасадами старых домов проходят велосипедисты, работают магазины и живут горожане Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Женская прогимназия открылась в Павловске в 1874 году, а в 1898 году для нее построили новое здание на нынешнем проспекте Революции. Позднее учебное заведение стало Ольгинской гимназией. На фото — Павловская гимназия, которая продолжает работать в историческом здании бывшей женской гимназии Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В конце XIX века Павловск переживал период экономического подъема. О достатке местного купечества напоминает дом Ивана Одинцова, построенный в 1895 году. Сегодня в его стенах работает районный краеведческий музей, где сохраняется история города. На фото — Павловский районный краеведческий музей Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Рядом с купеческими особняками в центре Павловска сохранились десятки жилых домов дореволюционной постройки. Именно такая застройка во многом формирует облик старого города Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Система образования, сформировавшаяся в Павловске еще в дореволюционные годы, продолжила развиваться и в XX веке. На фото — Павловская школа-интернат №1 Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ На рубеже XIX и XX веков в Павловске был построен комплекс духовного училища. Здесь готовили учащихся для дальнейшего обучения в духовных учебных заведениях Воронежской губернии. Сегодня в историческом здании располагается Павловский техникум Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Пожары оставались одной из главных угроз для уездных городов Российской империи. Для наблюдения за городом строились каланчи, откуда пожарные могли раньше других заметить дым и поднять тревогу. На фото — пожарная каланча Павловска Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Башенные часы на колокольне Спасо-Преображенского собора были изготовлены по заказу в швейцарской Женеве и установлены в Павловске во второй половине XIX века. За более чем полтора столетия механизм пережил революцию, войну и смену эпох, продолжая работать в историческом центре города. На фото — Спасо-Преображенский собор Павловска Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Петр I никогда не жил в Павловске, однако именно его решения определили судьбу города на десятилетия вперед. По распоряжению царя на берегу Дона появились крепость, верфь и новые поселения, а сам регион стал частью масштабной программы освоения южных территорий России. На фото — памятник Петру I в Павловске Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В 1713 году в Павловск было переведено Адмиралтейство, отвечавшее за строительство и снабжение флота на Дону. В первой половине XVIII века город стал одним из центров петровского кораблестроения на юге России. На фото — памятный знак строительству военно-морского флота на Воронежской земле в Петровскую эпоху Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В XVIII веке на Павловской верфи строили прамы, галеры и другие суда для нужд российского флота. Сегодня о времени, когда жизнь города была тесно связана с кораблестроением, напоминает скульптура парусника на набережной. Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Дон во многом определил развитие Павловска. По реке доставляли материалы для верфей, перевозили товары и поддерживали связь с другими городами. На фото — набережная Павловска Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Не только Дон, но и небольшие водоемы всегда были частью городского ландшафта Павловска. Тамбовское озеро давно стало привычной частью городской среды и местом отдыха для жителей. Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Рядом с историческими зданиями и памятниками в Павловске можно встретить и совсем современные детали городской среды. Одной из них стал плавучий домик для уток на Тамбовском озере Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Вместе со школами, музеями и учреждениями культуры в Павловске сохранились и собственные городские медиа. Уже больше века местная газета остается летописью повседневной жизни района. На фото — здание редакции газеты «Вести Придонья» Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В середине XX века в Павловске появилась музыкальная школа, которая со временем выросла в детскую школу искусств. Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Павловске работает частный «Музей для друзей», посвященный советскому быту. В его коллекции собраны предметы повседневной жизни разных десятилетий XX века — от мебели и бытовой техники до автомобилей Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Имея богатую историю, Павловск остается живым и развивающимся городом. За фасадами старинных зданий продолжается обычная повседневная жизнь — работают магазины, учреждения и предприятия, спешат по своим делам жители Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Повседневная жизнь Павловска сегодня соседствует с памятниками разных эпох. Среди них — православные храмы, которые остаются заметной частью городского пространства и спустя столетия после своего появления. На фото — церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Павловске Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Православие неразрывно связано с историей Павловска. На фото — церковь Казанской иконы Божией Матери в Павловске Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Даже в кварталах с многоквартирными домами Павловск сохраняет черты небольшого города. Рядом с пятиэтажками здесь по-прежнему можно увидеть огороды, которые остаются частью привычного уклада жизни местных жителей Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Стоит пройти несколько минут от многоквартирных домов, и городской пейзаж вновь меняется. Частная застройка создает тот самый спокойный ритм донского города, который трудно встретить в крупных областных центрах Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ За три столетия Павловск прошел путь от крепости и верфи Петра I до современного районного центра. Но среди старинных храмов, купеческих домов и новых кварталов ему удалось сохранить главное — атмосферу тихого города на берегу Дона Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 26 Павловск вырос из крепости Осеред, основанной в 1709 году, и верфи, где строили корабли для Азовского флота. Со временем военный и судостроительный пункт на Дону превратился в город с учебными заведениями, купеческими домами и собственной городской культурой. На фото — филиал Губернского педагогического колледжа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Осередская крепость появилась там, где Дон позволял держать связь с южными территориями и строить суда для флота. Сегодня город встречает приезжающих как исторический центр на Дону. На фото — въездные ворота Павловска Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Павловск имеет статус моногорода — населенного пункта, экономика которого зависит от нескольких градообразующих предприятий. Для привлечения инвестиций в городе создана Территория опережающего развития (ТОР) «Павловск» — экономзона со льготными налоговыми условиями, где открываются новые производства и логоцентры. Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В некоторых кварталах Павловска дореволюционная застройка остается частью повседневной жизни: рядом с фасадами старых домов проходят велосипедисты, работают магазины и живут горожане Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Женская прогимназия открылась в Павловске в 1874 году, а в 1898 году для нее построили новое здание на нынешнем проспекте Революции. Позднее учебное заведение стало Ольгинской гимназией. На фото — Павловская гимназия, которая продолжает работать в историческом здании бывшей женской гимназии Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В конце XIX века Павловск переживал период экономического подъема. О достатке местного купечества напоминает дом Ивана Одинцова, построенный в 1895 году. Сегодня в его стенах работает районный краеведческий музей, где сохраняется история города. На фото — Павловский районный краеведческий музей Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Рядом с купеческими особняками в центре Павловска сохранились десятки жилых домов дореволюционной постройки. Именно такая застройка во многом формирует облик старого города Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Система образования, сформировавшаяся в Павловске еще в дореволюционные годы, продолжила развиваться и в XX веке. На фото — Павловская школа-интернат №1 Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков На рубеже XIX и XX веков в Павловске был построен комплекс духовного училища. Здесь готовили учащихся для дальнейшего обучения в духовных учебных заведениях Воронежской губернии. Сегодня в историческом здании располагается Павловский техникум Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Пожары оставались одной из главных угроз для уездных городов Российской империи. Для наблюдения за городом строились каланчи, откуда пожарные могли раньше других заметить дым и поднять тревогу. На фото — пожарная каланча Павловска Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Башенные часы на колокольне Спасо-Преображенского собора были изготовлены по заказу в швейцарской Женеве и установлены в Павловске во второй половине XIX века. За более чем полтора столетия механизм пережил революцию, войну и смену эпох, продолжая работать в историческом центре города. На фото — Спасо-Преображенский собор Павловска Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Петр I никогда не жил в Павловске, однако именно его решения определили судьбу города на десятилетия вперед. По распоряжению царя на берегу Дона появились крепость, верфь и новые поселения, а сам регион стал частью масштабной программы освоения южных территорий России. На фото — памятник Петру I в Павловске Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В 1713 году в Павловск было переведено Адмиралтейство, отвечавшее за строительство и снабжение флота на Дону. В первой половине XVIII века город стал одним из центров петровского кораблестроения на юге России. На фото — памятный знак строительству военно-морского флота на Воронежской земле в Петровскую эпоху Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В XVIII веке на Павловской верфи строили прамы, галеры и другие суда для нужд российского флота. Сегодня о времени, когда жизнь города была тесно связана с кораблестроением, напоминает скульптура парусника на набережной. Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Дон во многом определил развитие Павловска. По реке доставляли материалы для верфей, перевозили товары и поддерживали связь с другими городами. На фото — набережная Павловска Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Не только Дон, но и небольшие водоемы всегда были частью городского ландшафта Павловска. Тамбовское озеро давно стало привычной частью городской среды и местом отдыха для жителей. Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Рядом с историческими зданиями и памятниками в Павловске можно встретить и совсем современные детали городской среды. Одной из них стал плавучий домик для уток на Тамбовском озере Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Вместе со школами, музеями и учреждениями культуры в Павловске сохранились и собственные городские медиа. Уже больше века местная газета остается летописью повседневной жизни района. На фото — здание редакции газеты «Вести Придонья» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В середине XX века в Павловске появилась музыкальная школа, которая со временем выросла в детскую школу искусств. Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В Павловске работает частный «Музей для друзей», посвященный советскому быту. В его коллекции собраны предметы повседневной жизни разных десятилетий XX века — от мебели и бытовой техники до автомобилей Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Имея богатую историю, Павловск остается живым и развивающимся городом. За фасадами старинных зданий продолжается обычная повседневная жизнь — работают магазины, учреждения и предприятия, спешат по своим делам жители Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Повседневная жизнь Павловска сегодня соседствует с памятниками разных эпох. Среди них — православные храмы, которые остаются заметной частью городского пространства и спустя столетия после своего появления. На фото — церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Павловске Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Православие неразрывно связано с историей Павловска. На фото — церковь Казанской иконы Божией Матери в Павловске Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Даже в кварталах с многоквартирными домами Павловск сохраняет черты небольшого города. Рядом с пятиэтажками здесь по-прежнему можно увидеть огороды, которые остаются частью привычного уклада жизни местных жителей Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Стоит пройти несколько минут от многоквартирных домов, и городской пейзаж вновь меняется. Частная застройка создает тот самый спокойный ритм донского города, который трудно встретить в крупных областных центрах Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков За три столетия Павловск прошел путь от крепости и верфи Петра I до современного районного центра. Но среди старинных храмов, купеческих домов и новых кварталов ему удалось сохранить главное — атмосферу тихого города на берегу Дона Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Смотреть

Есть в Павловске место, которое переносит в XX век — Музей для друзей, где собраны предметы поколений советских людей. Это мебель, бытовая техника, игрушки и вещи, когда-то бывшие привычными для каждой семьи. Также в городе совсем недавно благоустроили набережную, где можно насладиться природой и Доном. Сегодня Павловск только начинают вносить в «туристические списки».

Елец

Елец — один из древнейших городов России, который даже старше Москвы. Первое летописное упоминание относится к 1146 году, хотя некоторые исследователи считают, что поселение возникло еще раньше. Изначально это была пограничная крепость, защищавшая русские земли от набегов кочевников. Не раз разрушенный и отстроенный, Елец со временем превратился в крупный торгово-ремесленный центр. В XVII веке он получил статус уездного города, а после реформ Петра I вошел в состав Воронежской губернии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Туристический маршрут по Ельцу

Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Туристический маршрут по Ельцу

Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

К концу XIX века здесь работали чугунолитейные мастерские, махорочные фабрики и заводы, по улицам шли обозы с зерном. В городе появились водопровод, пожарная служба, а в 1888 году заработал первый в России элеватор.

Город входит в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Знакомство с Ельцом удобно начать с улицы Советской. Здесь находится одна из главных городских достопримечательностей — Елецкие куранты. Изначально это была водонапорная башня, которую в 1970-х годах реконструировали, установив часы с четырьмя циферблатами и колоколами. Рядом сохранились особняки и промышленные здания елецких купцов. Среди них — бывшая табачная фабрика Александра Заусайлова, построенная в 1896 году. Вскоре она стала одним из крупнейших предприятий губернии, в годы Великой Отечественной войны работала на нужды фронта, а затем выпускала сигареты и папиросы. Неподалеку расположена и усадьба самого Заусайлова с характерным лазоревым фасадом. Сегодня здесь работает музей купечества и сословий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды города Елец. Церковь Михаила Тверского и Александра Невского (Великокняжеская церковь)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Виды города Елец. Церковь Михаила Тверского и Александра Невского (Великокняжеская церковь)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Купцы-кожевенники Валуйские создали в городе одну из первых городских пожарных команд. Построенная ими каланча до сих пор остается одной из архитектурных доминант города. На соседних улицах сохранились десятки купеческих усадеб XIX века, многие из которых находятся под государственной охраной. Спускаясь к реке Быстрая Сосна, стоит обратить внимание на Каракумский мост. Его построили в 1933 году к автопробегу Москва — Каракумы, участники которого испытывали автомобили в сложных дорожных условиях. Сегодня почти 200-метровый мост открыт только для пешеходов.

Елец считается центром кружева: в тематическом музее собраны уникальные изделия, ставшие призерами на выставках в Париже, Брюсселе, Монреале и Осаке. Чуть подальше расположен музей народных ремесел и промыслов. Его здание само по себе заслуживает внимания: фасад в стиле модерн украшен майоликовыми панно, выполненными по технологии, которую разрабатывали Михаил Врубель вместе с мастерами знаменитого Абрамцевского кружка.

За последние годы интерес к Ельцу вырос: этому способствует расположение рядом с трассой М-4 «Дон», с которой сворачивают путешественники на юг. Но, оказавшись в городе, большинство понимают, что нескольких часов для знакомства с ним недостаточно.

Острогожск

Острогожск редко попадает в туристические маршруты. Город расположен в стороне от трассы М-4 и не пытается удивить масштабом. Его ценность в хорошо сохранившейся исторической застройке и атмосфере старого уездного города.

Историко-художественный музей им. И.Н. Крамского

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Прогулку стоит начать с улицы Крамского, где находится особняк местного врача Зыбцева — один из самых необычных памятников архитектуры конца XIX века. Здание сочетает классицистическую композицию с готическими элементами: угловыми башнями, шатровыми крышами и шпилями. Встречают гостя арочные ворота. Фасад украшен коринфскими колоннами и полукруглыми сандриками с растительным орнаментом.

Но Острогожск был бы неполным без имени, которое составляет его главную гордость, — Иван Крамской. Будущий великий художник провел здесь свои детские годы. Дом, где он рос, построен в 1830-е годы его отцом — и сегодня скромное деревянное строение превратилось в музей, куда приходят не только искусствоведы, но и те, кому интересна жизнь живописцев.

Памятник художнику И.Н. Крамскому

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Имя Крамского вписано в еще одно место — историко-художественный музей. В 1907 году при общественной библиотеке по инициативе краеведа Глеба Яковлева была учреждена художественная галерея — так жители города решили увековечить память земляка. В дело включились ученики Крамского и его дочь Софья, а в 1910 году для галереи над зданием пожарной части надстроили второй этаж — по проекту старшего сына художника, архитектора Николая Крамского. В музее два профиля — краеведческий и художественный, всего одиннадцать залов. Можно подняться на пожарную каланчу, где город открывается с высоты.

В центре города стоит посмотреть на дом купца Дьякова, здание женской гимназии и другие особняки, которые до сих пор являются лицом Острогожска. Сад, заложенный в 1863 году, занимал добрую часть центра и был излюбленным местом отдыха горожан. Его входная группа с воротами, пережившая реставрацию в 1995 году, смогла сохранить дух старого провинциального парка.

В 2019 году открылась набережная Тихой Сосны, которая, разумеется, не пытается соперничать с московскими или черноморскими бульварами, но в ней чувствуется уют: деревянные настилы, спортивные и детские площадки, пешеходный мост через реку.

Задонск

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь. Собор Владимирской иконы Божией Матери (слева) и Церковь Рождества Богородицы.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь. Собор Владимирской иконы Божией Матери (слева) и Церковь Рождества Богородицы.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Осип Мандельштам провел лето 1936 года в Задонске. «Пластинкой тоненькой жиллета легко щетину спячки снять: полуукраинское лето давай с тобою вспоминать»,— писал он под впечатлением от монастырского городка. Задонск — обитель, где вера врачует души веками. Едут сюда по разным причинам: одни — чтобы припасть к святым мощам, другие — чтобы сбежать от суеты.

И город принимает каждого. Его духовное ядро — Рождество-Богородицкий мужской монастырь. В 2010 году ему исполнилось четыреста лет: в начале XVII века два схимонаха (принявших схиму и отречение от мира) из московского Сретенского монастыря пришли в безлюдное место на берегу Тешевки. Так начала расти одна из православных обителей России. Ее расцвет наступил после того, как в 1769 году в монастырь прибыл святитель Тихон, епископ Воронежский. В XIX веке здесь шло грандиозное строительство: в 1824–1837 годах возвели комплекс, который сегодня признан памятником регионального значения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря. Памятник Святителю Тихону Задонскому на главной площади монастыря

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Виды Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря. Памятник Святителю Тихону Задонскому на главной площади монастыря

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В 1845–1853 годах по проекту знаменитого архитектора Константина Тона (автора проектов храма Христа Спасителя и Кремлевского дворца в Москве) вырос величественный пятиглавый собор в честь Владимирской иконы Божией Матери. Во время разбора старого храма были обретены нетленные мощи святителя Тихона, ставшие святыней обители.

К началу XX века монастырь включал шесть храмов, колокольню, странноприимный дом (богадельню), больницу, аптеку, два завода, церковно-приходскую школу. Сегодня братия обители насчитывает более двухсот послушников и шестьдесят монашествующих. Здесь покоятся мощи не только святителя Тихона, но и одиннадцати других праведников, а также частицы мощей самых почитаемых святых на Руси.

Задонск интересен и своими окрестностями. В селе Каменка на берегу Дона раскинулась «Кудыкина гора» — популярный парк развлечений Липецкой области. Здесь, среди холмов и зелени, притаился сказочный трехглавый Змей Горыныч — арт-объект, ставший символом отдыха в этих местах. Конные прогулки, сплавы по реке, полеты на воздушном шаре, пейнтбол, зоопарк, уютные коттеджи для тех, кто решил остаться подольше.

Мичуринск

Если город лазоревых храмов обращен к небу, то Мичуринск — к земле, которую известный ученый превратил в сад. Крепость Козлов возникла по указу царя Михаила Федоровича для охраны от набегов. К концу XIX века здесь работало до шестидесяти заводов и кустарных мастерских — в основном кожевенных, салотопенных, мыловаренных. В рамках развития Рязанско-Козловской железной дороги открывались железнодорожные мастерские и депо.

В это время появляется человек, превративший это место в мировой центр селекции и садоводства. В 1932 году город, еще при жизни великого ученого Ивана Мичурина, переименовали. Здесь он жил, работал, выводил новые сорта, чему посвящен дом-музей, включающий питомник с богатым разнообразием растений. В этом году он отмечает 85 лет с момента основания.

Дом-музей Александра Герасимова в Мичуринске

Фото: wikipedia.org

Всего в городе около сотни объектов культурного наследия. Может быть любопытен дом-музей Александра Герасимова, считавшегося любимым художником Сталина. Здесь творец провел свое детство. Есть возможность посетить Боголюбский кафедральный собор, храм Пророка Илии, старинный парк культуры и отдыха, драматический театр, литературно-музыкальный музей в доме князей Голицыных, рассказывающий о великих личностях, посещавших город.

Анна Швечикова