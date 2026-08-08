Дело за малым
Чем интересны старинные города в Черноземье
Петровские верфи, четырехсотлетние монастыри, роскошные купеческие особняки и дома известных художников — все это можно посмотреть в малых городах Черноземья. В последние годы здесь благоустраивали набережные, открывали новые точки притяжения, а расположение вблизи трассы М-4 «Дон» сделало их удобными для посещения.
Павловский районный краеведческий музей
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Павловск
Петровская Россия, купеческая жизнь XIX века и современное благоустройство — все это соседствует в размеренном ритме небольшого донского города. В начале XVIII века Дон «прокладывал» дорогу на юг России. В 1709 году на высоком берегу по распоряжению Петра I появилась крепость Осеред. В 1713 году сюда перевели адмиралтейство, отвечавшее за строительство и снабжение флота на Дону: шумели плотницкие артели, пахло свежесрубленными дубом и сосной, у воды стояли корпуса новых судов. Город на несколько десятилетий превратился в один из центров российского кораблестроения.
Конец XIX века стал для Павловска временем экономического расцвета. Об этом напоминают купеческие особняки, один из них — дом главы города Ивана Одинцова, построенный в 1895 году. Сегодня здесь располагается районный краеведческий музей, с которого удобно начинать знакомство с городом. Неподалеку стоит комплекс духовного училища, где когда-то готовили будущих воспитанников. Сейчас это значение не утрачено — здание занимает павловский техникум. Одним из символов дореволюционного прошлого остается бывшая женская прогимназия. А если поднять взгляд выше городских крыш, можно заметить колокольню Спасо-Преображенского собора. Ее часы — визитная карточка города. Изготовленные в швейцарской Женеве, они исправно отсчитывают время уже более полутора столетий.
Фотогалерея
Малый Петербург на Дону
Есть в Павловске место, которое переносит в XX век — Музей для друзей, где собраны предметы поколений советских людей. Это мебель, бытовая техника, игрушки и вещи, когда-то бывшие привычными для каждой семьи. Также в городе совсем недавно благоустроили набережную, где можно насладиться природой и Доном. Сегодня Павловск только начинают вносить в «туристические списки».
Елец
Елец — один из древнейших городов России, который даже старше Москвы. Первое летописное упоминание относится к 1146 году, хотя некоторые исследователи считают, что поселение возникло еще раньше. Изначально это была пограничная крепость, защищавшая русские земли от набегов кочевников. Не раз разрушенный и отстроенный, Елец со временем превратился в крупный торгово-ремесленный центр. В XVII веке он получил статус уездного города, а после реформ Петра I вошел в состав Воронежской губернии.
Туристический маршрут по Ельцу
Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ
К концу XIX века здесь работали чугунолитейные мастерские, махорочные фабрики и заводы, по улицам шли обозы с зерном. В городе появились водопровод, пожарная служба, а в 1888 году заработал первый в России элеватор.
Город входит в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Знакомство с Ельцом удобно начать с улицы Советской. Здесь находится одна из главных городских достопримечательностей — Елецкие куранты. Изначально это была водонапорная башня, которую в 1970-х годах реконструировали, установив часы с четырьмя циферблатами и колоколами. Рядом сохранились особняки и промышленные здания елецких купцов. Среди них — бывшая табачная фабрика Александра Заусайлова, построенная в 1896 году. Вскоре она стала одним из крупнейших предприятий губернии, в годы Великой Отечественной войны работала на нужды фронта, а затем выпускала сигареты и папиросы. Неподалеку расположена и усадьба самого Заусайлова с характерным лазоревым фасадом. Сегодня здесь работает музей купечества и сословий.
Виды города Елец. Церковь Михаила Тверского и Александра Невского (Великокняжеская церковь)
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Купцы-кожевенники Валуйские создали в городе одну из первых городских пожарных команд. Построенная ими каланча до сих пор остается одной из архитектурных доминант города. На соседних улицах сохранились десятки купеческих усадеб XIX века, многие из которых находятся под государственной охраной. Спускаясь к реке Быстрая Сосна, стоит обратить внимание на Каракумский мост. Его построили в 1933 году к автопробегу Москва — Каракумы, участники которого испытывали автомобили в сложных дорожных условиях. Сегодня почти 200-метровый мост открыт только для пешеходов.
Елец считается центром кружева: в тематическом музее собраны уникальные изделия, ставшие призерами на выставках в Париже, Брюсселе, Монреале и Осаке. Чуть подальше расположен музей народных ремесел и промыслов. Его здание само по себе заслуживает внимания: фасад в стиле модерн украшен майоликовыми панно, выполненными по технологии, которую разрабатывали Михаил Врубель вместе с мастерами знаменитого Абрамцевского кружка.
За последние годы интерес к Ельцу вырос: этому способствует расположение рядом с трассой М-4 «Дон», с которой сворачивают путешественники на юг. Но, оказавшись в городе, большинство понимают, что нескольких часов для знакомства с ним недостаточно.
Острогожск
Острогожск редко попадает в туристические маршруты. Город расположен в стороне от трассы М-4 и не пытается удивить масштабом. Его ценность в хорошо сохранившейся исторической застройке и атмосфере старого уездного города.
Прогулку стоит начать с улицы Крамского, где находится особняк местного врача Зыбцева — один из самых необычных памятников архитектуры конца XIX века. Здание сочетает классицистическую композицию с готическими элементами: угловыми башнями, шатровыми крышами и шпилями. Встречают гостя арочные ворота. Фасад украшен коринфскими колоннами и полукруглыми сандриками с растительным орнаментом.
Но Острогожск был бы неполным без имени, которое составляет его главную гордость, — Иван Крамской. Будущий великий художник провел здесь свои детские годы. Дом, где он рос, построен в 1830-е годы его отцом — и сегодня скромное деревянное строение превратилось в музей, куда приходят не только искусствоведы, но и те, кому интересна жизнь живописцев.
Имя Крамского вписано в еще одно место — историко-художественный музей. В 1907 году при общественной библиотеке по инициативе краеведа Глеба Яковлева была учреждена художественная галерея — так жители города решили увековечить память земляка. В дело включились ученики Крамского и его дочь Софья, а в 1910 году для галереи над зданием пожарной части надстроили второй этаж — по проекту старшего сына художника, архитектора Николая Крамского. В музее два профиля — краеведческий и художественный, всего одиннадцать залов. Можно подняться на пожарную каланчу, где город открывается с высоты.
В центре города стоит посмотреть на дом купца Дьякова, здание женской гимназии и другие особняки, которые до сих пор являются лицом Острогожска. Сад, заложенный в 1863 году, занимал добрую часть центра и был излюбленным местом отдыха горожан. Его входная группа с воротами, пережившая реставрацию в 1995 году, смогла сохранить дух старого провинциального парка.
В 2019 году открылась набережная Тихой Сосны, которая, разумеется, не пытается соперничать с московскими или черноморскими бульварами, но в ней чувствуется уют: деревянные настилы, спортивные и детские площадки, пешеходный мост через реку.
Задонск
Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь. Собор Владимирской иконы Божией Матери (слева) и Церковь Рождества Богородицы.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Осип Мандельштам провел лето 1936 года в Задонске. «Пластинкой тоненькой жиллета легко щетину спячки снять: полуукраинское лето давай с тобою вспоминать»,— писал он под впечатлением от монастырского городка. Задонск — обитель, где вера врачует души веками. Едут сюда по разным причинам: одни — чтобы припасть к святым мощам, другие — чтобы сбежать от суеты.
И город принимает каждого. Его духовное ядро — Рождество-Богородицкий мужской монастырь. В 2010 году ему исполнилось четыреста лет: в начале XVII века два схимонаха (принявших схиму и отречение от мира) из московского Сретенского монастыря пришли в безлюдное место на берегу Тешевки. Так начала расти одна из православных обителей России. Ее расцвет наступил после того, как в 1769 году в монастырь прибыл святитель Тихон, епископ Воронежский. В XIX веке здесь шло грандиозное строительство: в 1824–1837 годах возвели комплекс, который сегодня признан памятником регионального значения.
Виды Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря. Памятник Святителю Тихону Задонскому на главной площади монастыря
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
В 1845–1853 годах по проекту знаменитого архитектора Константина Тона (автора проектов храма Христа Спасителя и Кремлевского дворца в Москве) вырос величественный пятиглавый собор в честь Владимирской иконы Божией Матери. Во время разбора старого храма были обретены нетленные мощи святителя Тихона, ставшие святыней обители.
К началу XX века монастырь включал шесть храмов, колокольню, странноприимный дом (богадельню), больницу, аптеку, два завода, церковно-приходскую школу. Сегодня братия обители насчитывает более двухсот послушников и шестьдесят монашествующих. Здесь покоятся мощи не только святителя Тихона, но и одиннадцати других праведников, а также частицы мощей самых почитаемых святых на Руси.
Задонск интересен и своими окрестностями. В селе Каменка на берегу Дона раскинулась «Кудыкина гора» — популярный парк развлечений Липецкой области. Здесь, среди холмов и зелени, притаился сказочный трехглавый Змей Горыныч — арт-объект, ставший символом отдыха в этих местах. Конные прогулки, сплавы по реке, полеты на воздушном шаре, пейнтбол, зоопарк, уютные коттеджи для тех, кто решил остаться подольше.
Мичуринск
Если город лазоревых храмов обращен к небу, то Мичуринск — к земле, которую известный ученый превратил в сад. Крепость Козлов возникла по указу царя Михаила Федоровича для охраны от набегов. К концу XIX века здесь работало до шестидесяти заводов и кустарных мастерских — в основном кожевенных, салотопенных, мыловаренных. В рамках развития Рязанско-Козловской железной дороги открывались железнодорожные мастерские и депо.
В это время появляется человек, превративший это место в мировой центр селекции и садоводства. В 1932 году город, еще при жизни великого ученого Ивана Мичурина, переименовали. Здесь он жил, работал, выводил новые сорта, чему посвящен дом-музей, включающий питомник с богатым разнообразием растений. В этом году он отмечает 85 лет с момента основания.
Всего в городе около сотни объектов культурного наследия. Может быть любопытен дом-музей Александра Герасимова, считавшегося любимым художником Сталина. Здесь творец провел свое детство. Есть возможность посетить Боголюбский кафедральный собор, храм Пророка Илии, старинный парк культуры и отдыха, драматический театр, литературно-музыкальный музей в доме князей Голицыных, рассказывающий о великих личностях, посещавших город.