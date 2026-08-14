Зеленый магнит

Воронежская область, обладающая уникальным природным потенциалом, входит в число лидеров Черноземья по количеству особо охраняемых природных территорий (ООПТ) — здесь их насчитывается 260, поделились в министерстве природных ресурсов и экологии Воронежской области. Это один из самых высоких показателей в России, открывающий возможности не только для сохранения местной флоры и фауны, но и развития природного туризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Баржа на реке Дон в окрестностях Нововоронежа

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Баржа на реке Дон в окрестностях Нововоронежа

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

От стратегии к практике

По данным Центра стратегических разработок, к 2030 году заповедные территории России будут ежегодно посещать не менее 24 млн российских и иностранных туристов. По итогам 2025 года Воронежская область вошла в число лидеров Национального туристического рейтинга, заняв 26-е место. Общий турпоток превысил 1 млн человек.

В Воронежской области принята Стратегия развития туризма до 2035 года, в которой экологическому направлению отведено одно из ключевых мест. Согласно документу к 2030 году число туристов в регионе планируется увеличить более чем вдвое по сравнению с 2019 годом, а к 2035 году — в 2,5 раза. Приоритетными видами туризма определены культурно-познавательный, экологический, событийный, детский, деловой, лечебно-оздоровительный, сельский и промышленный. Например, в Воронежском биосферном заповеднике и питомнике «Червленый Яр» можно изучать животных, растения и их краснокнижные виды.

Губернатор Александр Гусев подчеркнул: «Перспективы есть безусловно: мы это видим по количеству людей, которые приезжают на территорию Воронежской области. Конечно, не использовать эту возможность было бы неправильно».

Курс на путешествия

С сентября 2025 года министерству природных ресурсов и экологии Воронежской области переданы полномочия по организации экотуризма. Это новое направление работы для ведомства, которое ранее было сосредоточено исключительно на охране природы. Глава министерства Наталья Ветер пояснила: «В одиночку справиться невозможно. Нам нужны высококлассные профессионалы. Это не только чиновники, которые работают в данном направлении. Это представители туристических агентств, любители-путешественники, эксперты».

Функционал предполагает не только сохранение уникальных ландшафтов, но и их популяризацию. «Наш регион насыщен особо охраняемыми природными территориями. У нас есть уникальнейшие места. Нам есть что показать, нам есть чем гордиться, есть чем похвалиться, есть что исправить. Наша основная задача — привести особо охраняемые природные территории в то состояние, которое бы позволило максимально сохранить нам природные комплексы»,— отметила Наталья Ветер. Первые шаги в этом направлении уже сделаны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вадим Здоровцов / заповедник «Белогорье» Фото: Вадим Здоровцов / заповедник «Белогорье»

В Воронежской области 1 343 водных объекта — это бассейн реки Дон. Но их состояние ухудшается ввиду изменения климата, техногенного влияния хозяйственной деятельности. Министерство привлекло научное сообщество, чтобы разработать меры для восстановления рек и природных водоемов. «Ученые предложили проводить с минимальным механическим вмешательством зарыбление, локальный покос растительности, которая останавливает скорость движения воды, в том числе при паводках. И мы начали масштабную работу, сначала осуществив беспрецедентное зарыбление»,— рассказала Наталья Ветер.

Берегите природу

В июне прошло заседание общественного совета при Минприроды на базе зоопитомника «Червленый Яр», находящегося в черте Воронежа. На его повестке — необходимые меры для развития экотуризма в регионе. Как отметила замминистра природных ресурсов, начальник отдела особо охраняемых природных территорий Елена Уварова, важна любая обратная связь и не только «рекомендации по совершенствованию этого зоопитомника, но и в целом по развитию экологического туризма для доработки стратегии».

В ходе дискуссии представители турбизнеса, научного сообщества и общественники высказали конкретные предложения. Например, акцентировали необходимость совершенствования транспортной логистики, в том числе и до «Червленого Яра»: отсутствие маршрутов городского транспорта ограничивает потенциальный приток посетителей. Некоторые туроператоры проявили инициативу и стали использовать формат речного трамвая для доставки туристов по водохранилищу к туробъектам.

По мнению участников заседания, главным вызовом для развития остается создание баланса между увеличением туристического потока и сохранением хрупкой экосистемы. В этом ракурсе важна разработка экологических стандартов для застройщиков экоотелей и глэмпингов — для предотвращения антропогенной перегрузки на ООПТ. Также надо регламентировать маршруты троп.

Доцент факультета географии, геоэкологии и туризма Воронежского госуниверситета, кандидат географических наук Дмитрий Владимиров призвал внедрять мировые практики. Например, всем местным можно выдавать льготы для открытия небольших гостевых домов и кафе на границах нацпарков, обучать их ремеслу гидов. Эксперт считает отличной практикой включение в рацион туристов местных продуктов. Таким образом можно не просто познакомить их с гастрономическими особенностями региона, но и поддержать локальных производителей.

Руководитель Туристско-информационного центра Воронежа Екатерина Шрамко отметила: «Главным критерием экологичного тура должна быть его востребованность. Он должен быть интересным для различных целевых аудиторий. Есть историческая составляющая, есть составляющие растительного мира. Рассказы о ландшафтах, о Красной книге придают изюминку».

Туроператоры указали на необходимость поработать над созданием брендированной сувенирной продукции, увеличением штата экскурсоводов. «Мы со своей стороны можем помочь с экопросветительской составляющей, проводить больше образовательных мероприятий, вовлекать людей и обучать, как правильно себя вести на природных территориях», — предложила председатель общественного совета Виктория Лабукова.

Министр Наталья Ветер, подводя итоги обсуждения, сделала акцент на ключевом, по ее мнению, факторе успеха в развитии туризма, в том числе и экологического: «Самое важное — гостеприимство. Создать у каждого ощущение, что он очень дорог».

Точки притяжения

Один из самых доступных форматов экотуризма — экотропы. Это оборудованные маршруты, которые позволяют знакомиться с природой без вреда для экосистем. Среди туристов пользуются популярностью Воронежская нагорная тропа, пойменная экотропа «Тигули» в «Червленом Яру», маршруты Ломовского парка и экотропа «Пенькова гора» в Калачеевском районе.

Воронежская область располагает удивительными природными объектами. Одной из главных жемчужин по праву считается Ломовской природно-ландшафтный парк в Воробьевском районе. В 2015 году он получил статус ООПТ и находится под защитой регионального правительства. Благодаря этому здесь растет популяция краснокнижного крапчатого суслика, завезенного сюда почти 20 лет назад, а также сурков-байбаков. В парке ареал обитания бобров, косуль, лосей, кабанов и множества птиц, а сам комплекс выступает как площадка для проведения мероприятий.

Еще одна точка притяжения туристов — Воронежский государственный природный биосферный заповедник, основанный в 1923 году, где успешно реализуется программа по восстановлению популяции европейского бобра. Символ заповедника — «Бобровый городок», живая модель бобровых поселений.

Музей-заповедник «Дивногорье» площадью более 1100 га с меловыми столбами-дивами — остатками меловых скал, эродированных ветром и водой в течение миллионов лет. Они создают необычный ландшафт, который трудно найти в других регионах России. Территория охраняется как памятник природы и археологии для сохранения уникальных экосистем, исторических объектов.

Урочище «Кривоборье», расположенное на правом берегу Дона в Рамонском районе,— уникальная природная достопримечательность, где сосновые леса, высокие обрывы, живописные излучины реки формируют удивительный ландшафт с перепадом высот между правым и левым берегом Дона около 50 метров.

Хоперский заповедник, «Донская Сахара» с песчаными массивами и «Каменная степь» — все это места, которые уже запечатлены на карте путешественников. «Природа одарила Воронежскую область невероятными ландшафтами и особо охраняемыми природными территориями,— отметила заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Светлана Степанцова.— Многие туристы посещают наш регион, чтобы побывать в заповедниках».

Движущая сила

Руководитель рабочей группы по экотуризму в общественном совете при Минприроды РФ Станислав Карякин во время рабочей поездки в Воронежскую область отметил, что спрос на экотуризм высокий. И это создает хорошие предпосылки для «создания объектов размещения туристов по соседству с границами ООПТ». Такой подход — грамотное использование природных объектов с минимальной антропогенной нагрузкой и развитием экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Плавучий домик для уток на Тамбовском озере в Павловске

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Плавучий домик для уток на Тамбовском озере в Павловске

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В регионе уже идет создание туристско-рекреационного кластера «Воронежский», который охватит территории четырех районов — Верхнехавского, Новоусманского, Рамонского и Семилукского, а также северо-восточной части самого Воронежа. Формируется второй кластер «Павловск-на-Дону», объединяющий территории Павловска, Подгоренского и Россошанского районов.

Разработан проект Большой воронежской экологической тропы — кольцевого маршрута протяженностью около 60 км, на котором расположены памятники природы областного значения, государственный заказник «Воронежская нагорная дубрава», заказник федерального значения «Воронежский» и 74 объекта историко-археологического наследия.

Экотуризм для Воронежской области — не столько тренд, сколько устойчивый драйвер, объединяющий задачи сохранения уникальной природы, просвещения населения и развития экономики.

Виктория Шевченко