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Весёлое путешествие Таврибары

Турне по маршрутной карте крымских поездов

Не знаете, как спланировать свой отпуск? Доверьтесь фортуне. Именно так поступил известный представитель компании «Гранд Сервис Экспресс» — талисман поездов «Таврия», народный проводник по имени Таврибара. Находчивый железнодорожник написал на бумажках названия городов, через которые курсируют поезда «Таврия», положил их в лототрон и сделал несколько оборотов. Так был построен маршрут «Веселого путешествия Таврибары». Первым в руке Таврибары оказался шар с надписью «Евпатория».

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Фото: Гранд Сервис Экспресс

Талисман поездов «Таврия», народный проводник по имени Таврибара

Талисман поездов «Таврия», народный проводник по имени Таврибара

Фото: Гранд Сервис Экспресс

Фото: Гранд Сервис Экспресс

Фото: Гранд Сервис Экспресс

Фото: Гранд Сервис Экспресс

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Фото: Гранд Сервис Экспресс

Талисман поездов «Таврия», народный проводник по имени Таврибара

Фото: Гранд Сервис Экспресс

Фото: Гранд Сервис Экспресс

Фото: Гранд Сервис Экспресс

Фото: Гранд Сервис Экспресс

Что интересного можно увидеть за один день в Евпатории — выбор Таврибары

Евпатория — один из древнейших городов России: была основана еще в VI веке до нашей эры. В ее историю Таврибара начал погружаться, как только вышел из поезда: на привокзальной площади стоит большая стела «Рождение Керкинитиды». Керкинитидой в античные времена назывался город, на месте которого расположена современная Евпатория. Композиция на вершине стелы изображает маленькую девочку, сидящую в раковине, которую несут по волнам дельфины.

На Театральной площади Евпатории находится монументальная барельефная стена, посвященная 2500-летию Евпатории. На стене — изображения людей, сыгравших важную роль в развитии города, а также герб Евпатории и каменная чаша с постоянно горящим огнём, привезённым из Греции, откуда, по мнению историков, и приплыли основатели Керкинитиды.

Благодаря лечебным грязям, мягкому климату и песчаным пляжам, за Евпаторией прочно закрепилось звание Всероссийской здравницы. Возле местного Центра оздоровления и реабилитации народный проводник заметил прямо на газоне маленькую бронзовую скульптуру «Кот-курортник Кузя», который принимает полезную и оздоровительную грязевую ванну. Неподалеку Таврибара рассмотрел памятник Семёну Дувану, первому главе города. Во время его руководства Евпатория стала динамично развиваться и из небольшого поселения превратилась в процветающий город — с электричеством, телефонной связью, школами, театрами и библиотеками.

Возле библиотеки имени Пушкина среди цветов Таврибара обнаружил ещё одного маленького бронзового котика: здесь с книгой в руках восседает «Кот Учёный».

В Старый город Евпатории стремятся попасть все туристы. Это исторический район с узкими улочками, памятниками древней культуры, религии и быта, интересными скульптурами и кафе с местной кухней. Таврибара и здесь обнаружил бронзового котика: на этот раз это был «Кот-гончар». Вообще, как понял народный проводник, Евпатория — город кошек. Их там много. Встретить котиков можно и во дворах, и на улицах, и на пляжах, и в исторических местах.

Главная достопримечательность Евпатории — конечно, море. К Центральному городскому пляжу ведёт пешеходная улица Фрунзе с разнообразными интересными магазинчиками, кафе, ресторанами и фонтаном. Вход в купальную зону охраняет скульптура «Отдыхающий Геракл» и белоснежная колоннада. Здесь народный проводник покормил листовым салатом лебедей, которые подплывают близко к берегу, и прошелся по песочку вдоль кромки воды. А ближе к вечеру полюбовался багряным закатом, потягивая чай из любимого стакана с подстаканником, и послушал, как шумят волны Черного моря, накатывая на евпаторийский берег…