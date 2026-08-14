В гости к литературе

Регионы Черноземья в полной мере можно назвать литературными. Именно здесь жили и работали многие знаменитые писатели и поэты, еще больше — провели детство и юность, а получили известность уже после. В Воронежской, Курской, Липецкой и Орловской областях сохранилось множество усадеб и просто домов, в которых теперь работают музеи разной степени интересности. Как известные на всю страну и даже мир литераторы связаны с этими местами — в нашей подборке.

Музей-заповедник И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Дворянские гнезда

В Черноземье сохранились две крупные усадьбы знаменитых литераторов. Пожалуй, главная — имение Ивана Тургенева Спасское-Лутовиново недалеко от Орла — даже имеет статус мемориального и природного музея-заповедника. Здесь писатель неоднократно бывал с юных лет и почти до своей смерти.

«Возвратившись в Спасское, семья Тургеневых зажила деревенской жизнью, той дворянской, медленной, просторной и мелкой жизнью, самая память о которой уже почти изгладилась в нынешнем поколении — с обычной обстановкой гувернеров и учителей, швейцарцев и немцев, доморощенных дядек и крепостных нянек»,— писал Иван Тургенев в своей автобиографии об одном из приездов в имение. Здесь же будущий писатель познакомился с русской литературой и научился охотиться.

В 1851–1852 годах Тургенев безвыездно жил здесь в ссылке после публикации некролога о Николае Гоголе (впрочем, есть мнение, что текст был лишь формальной причиной, а властей не устроили взгляды часто бывавшего в Европе писателя). В ссылке его посещали актер Михаил Щепкин и поэт Афанасий Фет. Много позже в Спасское приезжал и Лев Толстой. Именно в этой усадьбе были полностью написаны или завершены знаковые произведения Тургенева — «Отцы и дети», «Дворянское гнездо», «Накануне», а также ряд повестей и стихотворений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Репин. Портрет писателя Ивана Тургенева (фрагмент). 1874

Фото: culture.ru Илья Репин. Портрет писателя Ивана Тургенева (фрагмент). 1874

Фото: culture.ru

Имение стало музеем в 1922 году. Сегодня в усадьбе можно посетить барский дом (оригинал сгорел, но здание было восстановлено в точном соответствии с тем, каким его Тургенев видел в последний приезд в 1881 году) с вещами и личной мебелью писателя, сохранившийся с тех времен флигель с литературными раритетами, храм Спаса Преображения.

Сохранился и был благоустроен старинный парк, который Тургенев охарактеризовал в романе «Новь» как «прадедовский черноземный сад, какого не увидишь по сю сторону Москвы». До осени 2021 года можно было прикоснуться к так называемому Тургеневскому дубу: в ноябре 198-летнее дерево повалил ураган. Добраться до Спасского довольно просто даже без личного авто: на поездах (из многих точек) или автобусах (из Орла) до Мценска, оттуда рейсовым автобусом.

Другое известное имение — усадьба Афанасия Фета в деревне 1-я Воробьевка Курской области. Дом с парком поэт купил в 1877 году, продав усадьбу в орловской Степановке (она не сохранилась). Фет значительно перестроил новое имение и провел здесь последние годы жизни. В числе прочих тут его навещали Лев Толстой и Петр Чайковский.

В качестве музея (как филиал Курского краеведческого) усадьба работает с 2010 года. В доме по описаниям воссозданы гостиная с роялем, бильярдная, кабинет и спальня Фета. Подлинных вещей почти нет, сохранилось лишь пресс-папье поэта. Но в пользу усадьбы говорит то, что это единственное жилье Фета, которое дошло до наших дней.

Здесь также можно погулять и по парку. Его благоустройством занимаются постоянно: например, за последние два года по болотистой местности проложены экотропы до ипподрома, железистого и глазного источников. Без машины можно добраться на автобусе из Курска или на поезде до станции Свобода в селе Будановка и затем пешком около 8 км.

Экскурсии по-домашнему

Куда больше в Черноземье домов-музеев — не классических усадеб с несколькими строениями и парком, а отдельных зданий. Рекордсменом по их числу является первый российский лауреат Нобелевской премии по литературе Иван Бунин. Его музеи есть в Воронеже (здесь писатель родился), липецких Ельце (учился в мужской гимназии) и Озерках (родовое гнездо в Становлянском округе, где он написал первое стихотворение, пережил первую любовь, а сам дом сделал прототипом Батурино в романе «Жизнь Арсеньева»), а также в Орле (работал в газете «Орловский вестник»).

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Фото: culture.ru Иван Бунин

Фото: culture.ru

Елец стал первым городом, где был открыт музей Бунина — в 1988 году. Здесь воссозданы интерьеры, которые были при жизни писателя, есть и личные вещи, в том числе чемодан, с которым Бунин ездил на вручение Нобелевской премии. В Озерках дом был утрачен, остался лишь фундамент, на котором — по описаниям из книг и воспоминаниям старожилов — возвели новое здание в 2003 году. Есть мебель тех времен и дореволюционные книги. По данным на 2020 год, как такового музейного статуса у объекта нет, но частный владелец пускает по предварительной договоренности. До Озерков из Липецка можно доехать на автобусе.

Воронежский музей был открыт в 2020 году в одной из старейших усадеб города. Считается, что писатель родился именно в ней. В экспозиции есть несколько личных вещей и прижизненных изданий Бунина, но упор сделан на мультимедийность. Атмосферности добавляет и музейный дворик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом-музей русского писателя Ивана Бунина в Воронеже

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Дом-музей русского писателя Ивана Бунина в Воронеже

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Орле музей был открыт в 1993 году в старинном особняке. Жил ли именно тут Бунин — вопрос дискуссионный, но дом расположен в районе, где писатель снимал квартиры по нескольким адресам. В основе экспозиции — подлинные материалы из крупнейшей в России бунинской коллекции: рукописи, документы из архивов, личные вещи.

Орел же — рекордсмен по домам-музеям знаменитых писателей. В 2021 году Роспатент даже официально присвоил городу статус литературной столицы страны.

Все значимые дома являются филиалами объединенного литературного музея имени Тургенева. Музей этого писателя — один из старейших в России: был открыт в 1918 году к столетию литератора в доме, который принадлежал наследнице Тургенева. В 1976 году мемориальную мебель перевезли в Спасское-Лутовиново, но здесь остались личные вещи и часть библиотеки писателя. Другой известный уроженец губернии — Николай Лесков. Раннее детство писатель провел в Орле, музей открыт в 1972 году в доме, сохранившемся на месте городской усадьбы его отца. Это единственный музей Лескова в России, здесь собраны личные вещи и мебель, первые публикации и прижизненные издания, воссоздана обстановка петербургского кабинета писателя.

В Орле родился и провел детство и один из главных прозаиков Серебряного века Леонид Андреев. Дом его семьи сохранился до наших дней почти в первозданном виде и теперь принимает гостей как музей. Здание является основным экспонатом, а на экскурсиях можно подробно узнать о биографии и творчестве Андреева.

Еще один филиал — музей писателей-орловцев, где представлено несколько экспонатов, связанных с другими известными литераторами, родившимися в Орловской губернии: Афанасием Фетом (Новоселки Мценского уезда), Федором Тютчевым (Овстуг Брянского уезда, ныне Жуковский район Брянской области) и Михаилом Пришвиным (Хрущево Елецкого уезда, ныне Липецкая область, самой деревни уже нет). Здесь же представлены и местные писатели.

В липецкой Лебедяни (ранее — Тамбовская губерния) родился автор первой в мире антиутопии — «Мы» — Евгений Замятин. Здесь же он учился в гимназии, потом доучивался в Воронеже, а уже после уехал в Санкт-Петербург. В Лебедяни сохранился его родовой дом. Как музей он открылся в 2009 году после восстановления здания, тогда же был заложен сад рядом. В экспозиции есть личные вещи писателя, предполагается, что подлинным является и размещенный здесь рояль. До Лебедяни довольно легко добраться на автобусах и поездах.

Игорь Сергеев