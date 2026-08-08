Горячее предложение

В Черноземье растет и усиливается гастрономический туризм. И если десять лет назад рестораторы запускали проекты итальянской или азиатской кухни, то сейчас все чаще обращаются к региональной самоидентичности.

Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ

«Черная река»

// Воронеж, ул. Комиссаржевской, 10

Название отсылает к одной из версий происхождения топонима «Воронеж», связанной со словом «вороной» — то есть «черный», что и отражено в цветах интерьера ресторана. Открыт в 2024 году и входит в топ-100 ресторанных концепций России по версии премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса». В меню используются локальные продукты, много блюд, традиционных для Воронежской области, основанных на техниках квашения и ферментации (соленые огурцы, овощные и грибные разносолы). Можно попробовать три вида монастырского кваса (классический, с мятой, ягодами и фруктами). Встречаются даже позиции, объединяющие мясные и рыбные ингредиенты.

«Тулиновъ Дом»

// Воронежская область, пос. Рамонь, ул. Советская, 1

Фото: tulinovdom.ru

Ресторан открылся в 2019 году у дворцового комплекса Ольденбургских в Рамони. Название образовано от одноименного дворянского рода, которому принадлежало село в конце XVIII века. Здание же построено с нуля «под старину». В меню — окрошка на белом квасе, уха с сомом, щучья икра, воронежская телятина. Представлены и позиции европейской кухни. В развлекательной программе фортепианные вечера, а осенью дом становится площадкой фестиваля «Джазовая провинция».

Ресторан «Олень»

// Воронеж, ул. Комиссаржевской, 10

Проект основан в 2016 году как пельмень-бар, но к 2025 году концепция была расширена до полноценного семейного ресторана. По выходным здесь проходят мастер-классы для детей, обучения и другие мероприятия. В меню добавлены пицца, шашлык, супы, детские блюда. Но основу кухни по-прежнему составляют пельмени и вареники ручной лепки — с мясными, рыбными, ягодными начинками. Разноцветное тесто для них готовят из натуральных ингредиентов (свеклы, шпината и куркумы).

Гастробар «Депо»

// Тамбов, ул. Державинская, 10А

Заведение открылось в начале 2025 года в здании XIX века в центре Тамбова и тут же завоевало звание лучшего бара Черноземья и победу Russian Hospitality Awards в номинации «Гастродебют года». Кухня пестрит как авторскими, так и знакомыми блюдами: от пасты с чернилами из черной каракатицы до Вителло тоннато и знаменитого тамбовского окорока. Событийная программа представлена винными дегустациями, гастроужинами, музыкальными и театральными вечерами с участием актеров Тамбовского драматического театра.

«Сыроварня»

// Воронеж, ул. Ленина, 10 к1, парк «Динамо»

Первый проект Аркадия Новикова в Воронеже, открывшийся в составе федеральной сети «Сыроварня» в 2019 году. В основе концепции — собственное производство молодых сыров: моцареллы, бурраты, страчателлы, рикотты и других. За процессом приготовления могут наблюдать все желающие, а понравившиеся сорта купить в лавке. На кухне — дровяная печь, в которой запекают пиццу, хлеб, фокаччу. Novikov Group представлен в городе шестью ресторанами: еще одной «Сыроварней» в ТРЦ «Град», сетью грузинских ресторанов «Pro.Хинкали» и рестораном узбекской кухни Lali.

«1586»

// Воронеж, ул. Пролетарская, 87В

Ресторан «1586»

Фото: 1586rest.ru

Название ресторана отсылает к году закладки воронежской крепости по указу царя Федора Иоанновича. Он расположен на крыше центра «Сабуров», откуда открывается вид на акваторию водохранилища и стартует воздушный маршрут «Эй! Троллей». Работает с 2019 года, входит в топ-10 лучших в Черноземье по версии премии «Терка». Имеются зал с панорамными окнами и камином, летняя веранда и бассейн. В меню — стейки из воронежской мраморной говядины Black Angus, премиальная свинина, местная спаржа. Встречается и любопытная подача — например, гастрономический сет «Матрешка» в деревянной расписной игрушке ручной работы (с изображением знаковых мест Воронежа).

Just Bar & Kitchen

// Воронеж, ул. Пушкинская, 1

Проект команды Just fmly Олега Лосева работает более 10 лет. В основе концепции — «простая еда, простая подача и вкусное вино». Универсальное место для вечера с семьей, друзьями, свидания или бизнес-встречи. Меню включает блюда американской, азиатской, европейской, итальянской и вегетарианской кухни. Одни посетители ценят вкусный кофе и завтрак, который длится до 16 часов, другие — коктейльную карту и качество исполнения напитков. Можно приобрести крафтовые сыры из сыроварни, производящей около 20 сортов: от шевра до камамбера.

«Хочу другого»

// Липецк, пл. Революции, 9

Проект создан рестораторами Евгением Ивлевым и Александром Поздняковым в 2024 году. Основная концепция — well-being, наслаждение жизнью в моменте «здесь и сейчас». Можно попробовать традиционные и авторские блюда: бобышки из черемуховой муки с «соком» из халвы, дежень из овсяного толокна, гречка с муссом из белых грибов и угрем. Некоторые блюда запоминаются подачей — пирожное-сумочка или трендовый ролл в тубусе.