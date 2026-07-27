Миллиардер Бернар Арно создал аккаунт в X после расследования Le Monde

Глава холдинга LVMH Бернар Арно создал личный аккаунт в соцсети X в ответ на журналистское расследование газеты Le Monde о его семье и бизнесе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ

В первом же посте самый богатый человек Европы поблагодарил всех, кто поддержал его открытое письмо в редакцию газеты Le Monde. Оно было опубликовано накануне в официальном аккаунте его холдинга LVMH.

Расследование Le Monde готовилось полгода. Оно было опубликовано шестью частями, первая из которых вышла 19 июля. Особое возмущение господина Арно, как отмечают французские СМИ, вызвала последняя статья, от 24 июля. Она посвящена отношениям в семье бизнесмена. В ней, в частности, говорится о разногласиях между его пятью детьми от двух браков и вражде между его второй женой Элен Мерсье и его зятем, миллиардером Ксавье Ньелем.

Бизнесмен категорически отверг слухи о трещине в семейных отношениях, заявив, что те, кто делает ставку на раскол, будут ждать очень долго.

В своем письме господин Арно затронул и другие темы расследования: его политическое влияние, давление на принадлежащие ему медиа и стратегию «бизнес прежде всего». Он с иронией отметил, что «признает себя виновным» в том, что нашептывал на ухо всем президентам, извиняется за «отсутствие разнообразия телосложения» у сотрудников LVMH и просит провести обучение по «точной геометрии французской редакционной независимости».

В конце своего послания глава LVMH не удержался от колкости в адрес газеты, отметив, что продолжит разгадывать ее кроссворды, которые, в отличие от статей, «превосходны».

Екатерина Наумова