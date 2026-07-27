Миллиардер Бернар Арно создал аккаунт в X после расследования Le Monde
Глава холдинга LVMH Бернар Арно создал личный аккаунт в соцсети X в ответ на журналистское расследование газеты Le Monde о его семье и бизнесе.
Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ
В первом же посте самый богатый человек Европы поблагодарил всех, кто поддержал его открытое письмо в редакцию газеты Le Monde. Оно было опубликовано накануне в официальном аккаунте его холдинга LVMH.
Расследование Le Monde готовилось полгода. Оно было опубликовано шестью частями, первая из которых вышла 19 июля. Особое возмущение господина Арно, как отмечают французские СМИ, вызвала последняя статья, от 24 июля. Она посвящена отношениям в семье бизнесмена. В ней, в частности, говорится о разногласиях между его пятью детьми от двух браков и вражде между его второй женой Элен Мерсье и его зятем, миллиардером Ксавье Ньелем.
Бизнесмен категорически отверг слухи о трещине в семейных отношениях, заявив, что те, кто делает ставку на раскол, будут ждать очень долго.
В своем письме господин Арно затронул и другие темы расследования: его политическое влияние, давление на принадлежащие ему медиа и стратегию «бизнес прежде всего». Он с иронией отметил, что «признает себя виновным» в том, что нашептывал на ухо всем президентам, извиняется за «отсутствие разнообразия телосложения» у сотрудников LVMH и просит провести обучение по «точной геометрии французской редакционной независимости».
В конце своего послания глава LVMH не удержался от колкости в адрес газеты, отметив, что продолжит разгадывать ее кроссворды, которые, в отличие от статей, «превосходны».
Публикация расследования Le Monde, вызвавшая реакцию Бернара Арно, является не первым случаем столкновения интересов холдинга LVMH и журналистов. Ранее LVMH уже оказывалась в центре скандала, связанного с незаконной слежкой за журналистами газеты Fakir, критиковавшими миллиардера за закрытие фабрик во Франции. По этому делу Бернар Скуарсини, бывший глава Центрального управления внутренней разведки Франции, был осужден на четыре года тюремного заключения, хотя Бернар Арно проходил лишь как свидетель, а LVMH в 2021 году заключила сделку со следствием, заплатив 10 млн евро без признания вины.
Кроме того, Прокуратура Парижа, по сведениям Le Monde, с сентября 2023 года ведёт предварительное расследование сделок Бернара Арно с российским бизнесменом Николаем Саркисовым по покупке недвижимости в Куршевеле. Следователей интересует сумма в 20 млн евро, которую Арно якобы заплатил Саркисову за номинальное владение активами, используя сложную схему сделки через посреднические фирмы, что вызвало подозрения в отмывании денег. Представители Арно отвергают обвинения, утверждая, что сделка соответствовала французскому законодательству и направлена на расширение отеля Cheval Blanc.