Volga впадает в Каму

Первым дилером в Перми возобновившего работу Горьковского автозавода стал холдинг «Автопрестиж». В ближайшее время компания начнет продажу обновленных автомобилей Volga, которые являются копией китайских Geely. Флагманскую модель Volga K50 дилер намерен продавать по 4,2–4,65 млн руб. Эксперты считают, что успех марки будет зависеть от ценовой политики бренда и от сервиса, который сможет предоставить автопроизводитель.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пётр Иванов / Коммерсантъ Фото: Пётр Иванов / Коммерсантъ

Гендиректор «Автопрестижа» Артем Кононов сообщил «Ъ-Прикамье», что компания получила первый дилерский контракт на продажу автомобилей Volga. Новый дилерский центр готовится к открытию по ш. Космонавтов, 427, уточнил он. В продаже появятся три модели: Volga К40, К50 и С50. Это аналоги моделей Geely: Atlas, Preface и Monjaro. Господин Кононов уточнил, что объемы продаж будут зависеть от возможностей производителя. «А мы в свою очередь будем соответствовать требованиям рынка и производителя»,— отметил он.

Автомобили Volga с начала июня выпускает АО «Производство легковых автомобилей» (ПЛА) на промышленной площадке Горьковского автозавода, где раньше производили машины Skoda и Volkswagen. ПЛА арендует эти площади у ГАЗа. На первом этапе Volga поставляется только на российский рынок. Автомобили созданы на платформах китайской Geely и имеют три модели: К50 (полноприводный флагманский кроссовер), K40 (среднеразмерный кроссовер) и C50 (седан). K50 предложен по 4,2–4,65 млн руб., K40 — 2,75–3,8 млн руб., седан бизнес-класса C50 — 2,9–3,3 млн руб.

«Автопрестиж» работает в Перми, Самаре, Ставрополе, Минеральных Водах, Оренбурге, Калуге и Волгограде. В Прикамье компания является дилером Geely, Knewstar, GAC, Belgee, Baic, Mitsubishi, Sollers и Changan.

С конца 2025 года, после снижения ключевой ставки ЦБ и восстановления потребительского кредитования, в Пермском крае наблюдается рост продаж автомобилей. Рынок новых легковых машин в Прикамье два месяца подряд показывает рост на 30% (по сравнению с аналогичным периодом 2025 года). В июне в регионе было зарегистрировано 2146 новых легковых авто. Самыми популярными марками в июне стали Lada (719 шт., +30%), Haval (308 шт., +98,7%), Tenet (246 шт., +100%), Geely (127 шт., +21%), Belgee (133 шт., +23,1%) и Changan (105 шт., —8,7%).

«Volga — новый бренд на российском рынке. Пока рано делать точные прогнозы о его перспективах. Заявленные планы масштабные, и ключевой фактор их успеха будет в качественной реализации. При этом сами модели выглядят достойно и, безусловно, найдут своего клиента»,— считает генеральный директор VERRA Анна Бояршинова. Она рассказала, что компания стала дилером бренда в Уфе: «Сейчас внимательно наблюдаем за первыми результатами и реакцией клиентов». Госпожа Бояршинова уточнила, что в Перми фокус VERRA направлен на развитие сегмента внедорожников. Недавно компания открыла дилерский центр TANK VERRA и сейчас сосредоточена на росте этого направления.

Собственник консалтингового агентства Detkin&Co, независимый автомобильный эксперт Алексей Деткин считает, что успех бренда будет зависеть от стратегии продаж. «Главное, не повторять ошибку „Москвича“. В 2022 году JAC локализовал производство в России под этим брендом, при этом цена нового автомобиля была выше рынка, поэтому машины стояли. Если новая Volga будет дешевле Geely, то покупать будут»,— считает господин Деткин. Он отметил, что большую роль в продажах имеет не только бренд, но и налаженный сервис. «Важную роль играет не шильдик, а возможность ремонтировать автомобиль. Думаю, пока одного дилерства в Перми достаточно. Если завод будет справляться с объемами, можно будет открывать второй»,— отметил эксперт.

Ирина Суханова