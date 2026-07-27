Постановка «Врага народа» Ибсена стала событием театрального фестиваля в Авиньоне

Одним из самых обсуждаемых спектаклей 80-го Международного театрального фестиваля в Авиньоне стала постановка бразильянки Кристиан Жатаи, представившей свою версию «Врага народа» Генрика Ибсена.

Герой пьесы, врач в курортном городе, обнаруживает, что вода из источника, привлекающая толпы пациентов и обеспечивающая благосостояние жителей, на самом деле отравлена. Открывая правду, он становится врагом не только своего брата, мэра города, но и всего населения, для которого доходы от медицинского бизнеса важнее совестливого врача.

Кристиан Жатаи придумала спектакль в форме судебного процесса. На нем присяжные должны решить, действительно ли врач Томас Стокман является врагом народа.

Подробности — в материале «Театр присяжных».