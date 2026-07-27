Песков: Путин овладевает каждой темой от «а» до «я»

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин овладевает каждой темой от «а» до «я». Такой оценкой господин Песков поделился во время выступления на форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске.

Главе государства часто приходится погружаться «в самые сложные дебри самых различных тем», отметил представитель Кремля. «Сегодня вы занимаетесь ТЭК, вы изучаете мировые цены, рынки. Завтра вы занимаетесь сельским хозяйством — проблема удобрений. Потом международные отношения и так далее»,— пояснил господин Песков (цитата по ТАСС).

Как уверяет пресс-секретарь президента, Владимир Путин может вести «компетентные споры» со специалистами, которые занимаются темой всю жизнь. Для овладения новыми темами необходимо уметь учиться на протяжении всей рабочей жизни, заключил Дмитрий Песков. «Это чрезвычайно важное качество, и я вам всем советую учиться»,— добавил он.