Песков: Путин овладевает каждой темой от «а» до «я»
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин овладевает каждой темой от «а» до «я». Такой оценкой господин Песков поделился во время выступления на форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске.
Главе государства часто приходится погружаться «в самые сложные дебри самых различных тем», отметил представитель Кремля. «Сегодня вы занимаетесь ТЭК, вы изучаете мировые цены, рынки. Завтра вы занимаетесь сельским хозяйством — проблема удобрений. Потом международные отношения и так далее»,— пояснил господин Песков (цитата по ТАСС).
Как уверяет пресс-секретарь президента, Владимир Путин может вести «компетентные споры» со специалистами, которые занимаются темой всю жизнь. Для овладения новыми темами необходимо уметь учиться на протяжении всей рабочей жизни, заключил Дмитрий Песков. «Это чрезвычайно важное качество, и я вам всем советую учиться»,— добавил он.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, регулярно комментирует различные аспекты деятельности Владимира Путина, включая его деловые качества и подходы к работе. Например, Песков ранее высоко оценивал «силу убеждения» президента, вспомнив, как во время пожаров 2010 года Путин смог убедить жителей выгоревшего села в быстром восстановлении их домов, что впоследствии было реализовано. Также Песков отмечал, что Путин всегда поддерживает диалог даже с лидерами «недружественных» стран, чтобы лично донести позицию России по сложным вопросам.