Житель Новороссийска осужден на 22 года за сотрудничество с разведкой Украины

Южный окружной военный суд признал жителя Новороссийска 1998 года рождения виновным в государственной измене, участии в террористической организации и оправдании терроризма, сообщило управление ФСБ России по Краснодарскому краю. Суд установил, что злоумышленник через мессенджер Telegram дал согласие на вступление в украинскую террористическую организацию и сотрудничал с военной разведкой Украины.

Подсудимому, который был задержан сотрудниками ФСБ в мае 2025 года, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 22 года в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а также штраф в размере 150 тыс. руб. Следствие выяснило, что молодой человек снимал на фото и видео военные объекты в бухте Новороссийска, материалы он отправлял электронной почтой в адрес ГУР Минобороны Украины.

Кроме того, в групповых сообществах мессенджера Telegram злоумышленник публиковал комментарии, содержащие призывы к террористической деятельности, а также оправдывал террористические действия украинских националистических организаций.

Анна Перова, Краснодар