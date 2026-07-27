В Самаре снова отправили в СИЗО главу региональной ПСС Олега Моцаря

Глава ПСС Самарской области Олег Моцарь снова помещен под стражу в следственный изолятор. По данным источника в правоохранительных органах, это связано с третьим по счету уголовным делом о превышении должностных полномочий. Речь может идти о причинении ущерба на сумму около 1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ранее 30 июня чиновника арестовали, затем меру пресечения изменили на домашний арест. Руководитель поисково-спасательной службы подозревается в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, начальник ведомства незаконно задействовал в работах по очистке дна самарских пляжей сотрудников и катер ПСС, хотя этот вид работ должен был выполнять подрядчик по госконтракту