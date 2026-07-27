Захарова анонсировала ответные меры России на 21-й пакет санкций ЕС

Россия скоро объявит об ответных мерах на 21-й пакет антироссийских санкций Европейского союза, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Дипломат назвала «чудовищным саморазоблачением» новые ограничения ЕС и отдельно раскритиковала меры в отношении потолка цен на российскую нефть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«То, что в Брюсселе устроили вокруг ситуации с потолком цен на нефть иначе как фарсом просто назвать невозможно. Мы давно привыкли к тому, что Европейский союз произвольно меняет любые правила игры в отношении российского топливно-энергетического комплекса и других сфер, не думая о последствиях ни для своих государств-членов и населения, ни уж тем более для третьих стран»,— заявила госпожа Захарова.

23 июля Евросоюз принял 21-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 48 физических лиц, 170 организаций, а также 94 российских банка и крупных финансовых учреждения. ЕС ввел ограничения против нефтяной отрасли России и Белоруссии, Мосбиржи, рынка СПГ, транспортного сектора и металлургической отрасли. Также был разработан механизм полного запрета на предоставление криптоуслуг со стороны операторов из третьих стран, если они помогают России обходить ограничения.