Аэропорт Внуково уточнил данные по ситуации с багажом после сбоя в системе

В столичном аэропорту Внуково не зафиксировано задержек отправки багажа в самолеты. Однако из-за ранее произошедших сбоев часть багажа не была доставлена в самолеты, сообщила пресс-служба воздушной гавани в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«В международном аэропорту Внуково на 12:15 не фиксируется задержек отправки багажа в самолеты. В результате сбоев образовался багаж, который не был доставлен в воздушные суда. Мы отправляем этот багаж текущими рейсами», — отметили во Внукове.

В аэропорту прилагают усилия для продолжения нормальной работы системы обработки багажа. Для этого были привлечены дополнительные силы из числа сотрудников.

Позже руководство воздушной гавани уточнило, что весь багаж, который не был вовремя доставлен на отбывающие в Турцию борты, отправлен, он уже в пути. Весь день система обработки багажа работает в нормальном режиме. Во Внукове отметили, что руководство привлекло подрядчика системы для нормализации ситуации.

Ранее в соцсетях появилась информация, что Внуково якобы не отвечает на запросы турецких партнеров по ситуации с багажом. Руководство воздушной гавани опровергло эти данные. Во Внукове призывали быть осторожнее с публикуемой в социальных сетях информацией.

Накануне пресс-служба аэропорта сообщила, что с ночи фиксировались проблемы в работе системы обработки багажа. Как уточнялось, воздушная гавань привлекла подрядчика к решению проблемы. Не все рейсы были задержаны из-за проблем с багажом, уточнили во Внукове. Ситуация нормализовалась на 18:30 мск, сообщили позже в воздушной гавани. В аэропорту принесли извинения за доставленные неудобства.