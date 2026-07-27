Ершовский район рассчитывает на 850 млн инвестиций для шести проектов

Ершовский район представил на заседании инвестиционного комитета при губернаторе шесть проектов с общей потребностью в финансировании более 850 млн руб. Их реализация позволит создать 66 новых рабочих мест, сообщили в пресс-службе правительства Саратовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ершовского МР Фото: Администрация Ершовского МР

Среди предложений — завод по производству макаронных изделий мощностью до 50 тыс. тонн в год, модернизация кирпичного завода с выпуском керамзита и стеклопластиковой арматуры, рыбоводческий комплекс по выращиванию форели, круглогодичная база отдыха на берегу Малого Узеня, питомник растений и грибная ферма.

Министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко отметил, что район представил разноплановые предложения, основанные на реальных конкурентных преимуществах. «Важно обеспечить качественную упаковку проектов и представить их заинтересованному бизнесу», — добавил глава ведомства.

Среди названных преимуществ района — собственная сырьевая база, развитая дорожная сеть, крупный железнодорожный узел и наличие свободных земельных участков.

Нина Шевченко