Черноземье 27.07.2026, 18:00 Официальные курсы валют ЦБ на 28 июля Австралийский доллар 54,6354 Английский фунт 103,9735 Белорусский рубль 27,0639 Гонконгский доллар* 99,4737 Дирхам ОАЭ 21,2436 Доллар США 78,0172 Евро 88,7602 Индийская рупия** 81,1111 Казахстанский тенге** 16,3878 Канадский доллар 55,3588 Китайский юань 11,5218 СДР 105,7742 Сингапурский доллар 60,4784 Турецкая лира* 16,5265 Украинская гривна* 17,3925 Шведская крона* 80,2896 Швейцарский франк 95,7384 Японская иена** 47,6732 *За 10. **За 100.