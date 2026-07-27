Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 28 июля

Австралийский доллар 54,6354
Английский фунт 103,9735
Белорусский рубль 27,0639
Гонконгский доллар* 99,4737
Дирхам ОАЭ 21,2436
Доллар США 78,0172
Евро 88,7602
Индийская рупия** 81,1111
Казахстанский тенге** 16,3878
Канадский доллар 55,3588
Китайский юань 11,5218
СДР 105,7742
Сингапурский доллар 60,4784
Турецкая лира* 16,5265
Украинская гривна* 17,3925
Шведская крона* 80,2896
Швейцарский франк 95,7384
Японская иена** 47,6732

*За 10. **За 100.