В Черноземье 29 июля ожидается прохладная и дождливая погода, до +20°C

В среду, 29 июля, жителей Черноземья ожидает прохладная, пасмурная и дождливая погода. Температура будет варьироваться от +14°C до +20°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +16°C, днем потеплеет до +19°C, вечером столбик термометра понизится до +17°C, а ночью опустится до +15°C. Ветер до 6 м/с.

В Воронеже утром будет +17°C, днем температура поднимется до +19°C, вечером составит +16°C, а ночью опустится до +15°C. Ветер до 5 м/с.

В Курске утром температура составит +15°C, днем — +18°C, вечером будет +17°C, а ночью понизится до +15°C. Ветер до 7 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +17°C, днем поднимется до +19°C, вечером будет +16°C, а ночью опустится до +14°C. Ветер до 5 м/с.

В Орле утром температура составит +15°C, днем потеплеет до +18°C, вечером будет +16°C, а ночью опустится до +14°C. Ветер до 7 м/с.

В Тамбове утром ожидается +18°C, днем температура поднимется до +20°C, вечером составит +17°C, а ночью понизится до +14°C. Ветер до 4 м/с.

Алина Морозова