Французский форвард Бертран Фуррье стал игроком ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» подписал контракт с 28-летним французским центральным нападающим Бертраном Фуррье. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Урал» Фото: ФК «Урал»

Бертран Фуррье родился 5 августа 1997 года в Дуале (Камерун). Его рост — 188 см. Он является воспитанником академии «Марселя». Ранее форвард выступал за французские клубы «Мартиг», «Обань», «Ле-Пюи», «Мулен-Изер» и «Тулон».

В 2024 году он перешел в болгарский «Септември» из Софии. За два сезона в составе клуба он провел 68 матчей во всех турнирах, забил 20 мячей и записал на свой счет две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Урал» и «Ленинградец» сыграли вничью в 3-м туре Лиги Pari.