Составлено ИИ-Ассистентъ

Контакты российских властей с администрацией Telegram включают обсуждение требований по соблюдению российского законодательства, включая размещение серверов в стране, безопасность персональных данных и взаимодействие со спецслужбами для предотвращения террористических угроз, продажи оружия, наркотиков и вербовки. Эти требования не являются уникальными для России, напротив, они признаны мировой практикой, и их выполнение помогает компаниям сохранять свою долю на рынке. Невыполнение этих условий приводило к последовательным ограничениям работы мессенджера.

Несмотря на сложности, Telegram остается одним из основных источников получения информации для россиян, а в Кремле отметили, что не стремятся к полному контролю над мессенджером, а лишь к сокращению его присутствия в случае отказа от соблюдения законов. Ранее голосовые вызовы в Telegram, а также загрузка мультимедиа были ограничены в России, но после выполнения Roblox всех требований российского законодательства, эксперты назвали Telegram наиболее вероятным кандидатом для полной разблокировки.