OpenAI: искусственный интеллект размывает границы профессий

Согласно исследованию, проведенному OpenAI, сотрудники все чаще используют ChatGPT для выполнения задач, которые выходят за рамки их должностных обязанностей. Об этом пишет Axios, получившая эксклюзивный доступ к собранным данным.

Анализ более 800 тыс. рабочих сообщений американских бизнес-пользователей показал, что 44% запросов, специфичных для конкретной профессии, касались функций, традиционно закрепленных за другими специалистами.

Особенно активно размывают профессиональные рамки сотрудники служб поддержки, дизайнеры и HR-специалисты. Примерно три четверти их запросов к ИИ связаны с задачами из смежных областей. На втором месте — юристы и маркетологи, у которых примерно половина запросов не имеет отношения к их прямым обязанностям.

Люди просят ChatGPT создавать маркетинговые материалы, отлаживать программный код, выполнять финансовые расчеты и разбираться в нормативных документах. При этом в малом бизнесе доля «перекрестных» запросов выше (19%), чем в крупных корпорациях (16%), что говорит об использовании ИИ для компенсации отсутствия узких специалистов.

Все это свидетельствует о том, что ИИ уже сейчас делает границы между должностями более гибкими. Причем эти изменения еще не отражены в официальной статистике рынка труда. Если тенденция сохранится, она может изменить подходы к найму в целом и распределению рабочих задач внутри компаний.

Вместе с тем авторы исследования говорят, что пока неясно, создает ли ИИ принципиально новые межпрофессиональные обязанности или просто помогает сотрудникам справляться с уже имеющейся нагрузкой. Также нет данных о влиянии таких запросов на производительность и кадровые решения.

Екатерина Наумова