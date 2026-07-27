Пожизненное за аниматоров

В Краснодаре завершился процесс по делу об убийстве сотрудников ивент-агентства Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, которых в апреле 2023 года подстерегли на трассе и убили члены банды Демьяна Кеворкьяна. Лидер банды осужден пожизненно, его сообщники приговорены к 25 и 23 годам лишения свободы. В пользу родственников жертв взыскана компенсация на сумму 28,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Организатор преступной группировки Демьян Кеворкьян

Фото: пресс-служба судов Краснодарского края Организатор преступной группировки Демьян Кеворкьян

Фото: пресс-служба судов Краснодарского края

Зал Краснодарского краевого суда, в котором проходил процесс по делу об убийстве аниматоров, в день вынесения приговора заполнили журналисты, а потерпевших было двое — жена и брат погибшего Кирилла Чубко. Мать Татьяны Мостыко и отец Кирилла Чубко в суд не приехали. До начала заседания родственники погибших общались с представителями СМИ, высказав свое пожелание — только пожизненное заключение всем троим, как просило в прениях и гособвинение.

В итоге судья Игорь Мацко приговорил Демьяна Кеворкьяна к пожизненному лишению свободы с штрафом в размере 600 тыс. руб. Его подельники получили очень большие сроки: Арам Татосян приговорен к 23 годам колонии и штрафу 400 тыс. руб., Анатолий Двойников — к 25 годам и штрафу 300 тыс. руб.

Кроме того, Кеворкьян лишен медали «За отвагу», полученной в зоне СВО. Он попал в зону боевых действий в 2022 году после помилования по предыдущему приговору — тогда он получил 18-летний срок за разбой.

Дело об убийстве аниматоров рассматривалось с участием присяжных. 18 мая текущего года они вынесли вердикт: все трое подсудимых виновны и не заслуживают снисхождения. Анатолий Двойников и Арам Татосян признали вину и настаивали, что Кеворкьян заставил их пойти на преступление. Лидер группировки вплоть до последнего слова утверждал, что подельники его оговаривают.

Житель Усть-Лабинска Кирилл Чубко являлся владельцем небольшого ивент-агентства, которое организовывало выступления ростовых кукол, изображавших известных эстрадных исполнителей, Татьяна Мостыко была сотрудницей агентства. 28 апреля 2023 года аниматоры выступали на банкете в Ленинградском районе, после чего вечером отправились домой на автомобиле Hyundai, принадлежавшем Кириллу Чубко.

На дороге у станицы Березанской автомобиль попал в яму, повредилось одно из колес. Кирилл Чубко позвонил жене и сказал, что какие-то парни предложили помощь. После этого телефоны Кирилла и Татьяны отключились, а отец Кирилла стал получать сообщения о списании денег со счета его сына.

Утром жена Кирилла Чубко приехала к станице Березанской и через социальные сети попросила добровольцев помочь в поисках пропавших. На просьбу женщины откликнулись десятки жителей края, вскоре волонтеры нашли в лесополосе сожженный Hyundai. В это время правоохранительные органы проверяли автомобили, появлявшиеся в ночь на 29 апреля в окрестностях Березанской. Их внимание привлек ВАЗ-2114, за рулем которого находился житель Тимашевского района Демьян Кеворкьян. Он был задержан. Спустя несколько часов следствие вышло на его приятелей Двойникова и Татосяна, которые признались в убийствах и показали места, где закопали тела.

Следствие выяснило, что Кеворкьян приехал в Тимашевский район в марте 2023 года, вернувшись с СВО, куда отправился из колонии. Вскоре он начал разрабатывать планы разбойных нападений на дорогах — купил автомобиль и нашел приятелей Двойникова и Татосяна, с которыми вместе работал на шабашках по спилу деревьев. Кеворкьян предъявил приятелям претензии на 10 млн руб. за якобы потерянные им за время отсидки средства и потребовал отработать долг участием в разбоях. Двойников и Татосян, испугавшись угроз, согласились. Все трое вышли на дело 28 апреля, намереваясь ночью подстеречь на трассе одинокого водителя. Увидев стоящий на обочине Hyundai, Кеворкьян сказал сообщникам: «Нам их бог послал». Злоумышленники сделали вид, что хотят помочь водителю, а затем напали на аниматоров, отобрали у них деньги, драгоценности и банковские карты. Сняв средства со счетов, бандиты убили сначала Кирилла, а затем Татьяну, тела закопали в лесополосах на большом расстоянии друг от друга.

Анна Перова, Краснодар