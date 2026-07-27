Хуситы сообщили об ударе БПЛА по нефтяным объектам в Саудовской Аравии

Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило об ударе беспилотниками по объектам транспортировки нефти в Саудовской Аравии. Об этом написал в Telegram официальный представитель хуситов Яхья Сариа.

«Был нанесен удар по ряду чувствительных целей и пунктов снабжения и транспортировки нефти с востока Саудовской Аравии в (порт. — “Ъ”) Янбу с использованием нескольких беспилотников», — отметил господин Сариа. Атака стала ответом на «нарушение воздушных границ Йемена саудовскими беспилотниками», указано в сообщении.

20 июля хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии. Это произошло неделю спустя после того, как группировка, прямо поддерживаемая Ираном, официально вышла из режима прекращения огня с королевством, действовавшего с 2022 года. Хуситы назвали блокаду ответом на удар просаудовской коалиции по взлетно-посадочной полосе аэропорта Саны, который сорвал посадку иранского самолета. С тех пор стороны атакуют критическую инфраструктуру друг друга почти каждый день.