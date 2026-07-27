Минфин предложил использовать сведения ФНС для проверки участников закупок

Минфин России внес на рассмотрение правительства законопроект об использовании сведений Федеральной налоговой службы (ФНС) для проверки участников закупок. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Согласно инициативе, соответствие отдельным обязательным требованиям будет подтверждаться автоматизированно при помощи сервисов ФНС для оценки юрлиц и ИП. Заказчики будут получать соответствующую информацию от операторов электронных площадок через Единую информационную систему в сфере закупок (ЕИС). В отношении физлиц и иностранных организаций проект сохраняет механизм предоставления декларации о соответствии требованиям.

Документ также устанавливает новые обязательные требования к участникам закупок. Среди них — отсутствие в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений, отсутствие в перечне террористов, экстремистов и причастных к распространению ОМУ, а также отсутствие вынесенного решения о замораживании активов. Нововведения позволят снизить риск представления участниками закупок недостоверных сведений и сократить административную нагрузку на заказчиков, отмечают в ведомстве.