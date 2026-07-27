Минфин предложил использовать сведения ФНС для проверки участников закупок
Минфин России внес на рассмотрение правительства законопроект об использовании сведений Федеральной налоговой службы (ФНС) для проверки участников закупок. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Согласно инициативе, соответствие отдельным обязательным требованиям будет подтверждаться автоматизированно при помощи сервисов ФНС для оценки юрлиц и ИП. Заказчики будут получать соответствующую информацию от операторов электронных площадок через Единую информационную систему в сфере закупок (ЕИС). В отношении физлиц и иностранных организаций проект сохраняет механизм предоставления декларации о соответствии требованиям.
Документ также устанавливает новые обязательные требования к участникам закупок. Среди них — отсутствие в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений, отсутствие в перечне террористов, экстремистов и причастных к распространению ОМУ, а также отсутствие вынесенного решения о замораживании активов. Нововведения позволят снизить риск представления участниками закупок недостоверных сведений и сократить административную нагрузку на заказчиков, отмечают в ведомстве.
Эта инициатива Минфина вписывается в более широкий процесс цифровизации и повышения прозрачности государственных закупок. До 2022 года информация о части закупок госкомпаний была засекречена из-за санкционных рисков, что привело к потере видимости для государства и снижению конкуренции, увеличилось количество неконкурентных сделок. Только с апреля 2023 года Минфин обязал госкомпании отчитываться о таких закупках в закрытом сегменте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС).
Законодательство о закупках, в частности 44-ФЗ, регулярно корректируется. Минфин добивался права давать разъяснения по закупочному законодательству, чтобы исключить различия в правоприменительной практике и минимизировать постоянные правки закона. Ранее также обсуждалась возможность автоматического списания обязательных платежей у исполнителей госконтрактов, однако Минфин посчитал это нецелесообразным, так как лица с задолженностью не могут быть участниками закупок. ФНС, на которую возлагаются новые функции по проверке, в последние годы активно расширяет линейку своих услуг для граждан, бизнеса и госорганов, в том числе предоставляя данные и создавая новые технологические решения на их основе.