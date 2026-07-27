Российский Центробанк на прошедшем заседании неожиданно снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. До заседания представители ЦБ в своих выступлениях занимали жесткую позицию по борьбе с инфляцией и скорее сигнализировали о возможном сохранении или повышении ставки. Кроме того, опубликованные данные по инфляционным ожиданиям показали рост показателя в июле до максимального уровня в этом году — около 14,7%, что также давало рынку основания ожидать сохранения ставки. Однако Центробанк все же пошел на снижение. При этом текст заявления регулятора и комментарии Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции оказались заметно мягче, чем в июне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Шпаковский / Коммерсантъ Фото: Александр Шпаковский / Коммерсантъ

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: До заседания ЦБ представители бизнеса и правительства выступали за более мягкую денежно-кредитную политику. По некоторым данным, такую позицию разделял и президент. В итоге регулятор снизил ставку на 25 базисных пунктов и смягчил риторику. При этом, несмотря на рост рынка акций, — индекс Мосбиржи прибавил около 12% за неделю, — рынок облигаций остается слабым. Доходности долгосрочных ОФЗ превышают 16%, что говорит о сохраняющихся опасениях инвесторов: они не исключают роста инфляции и возможного возвращения к повышению ставок. Высокая доходность госдолга может ограничить дальнейший рост акций, поскольку инвесторы будут выбирать более консервативные инструменты. Сейчас для инвесторов ключевым фактором остается соотношение доходности облигаций и привлекательности акций.

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