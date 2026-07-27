Более 3,4 млрд направят на ремонт орловских дорог по нацпроекту в 2027 году

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на ремонт дорог в Орловской области в 2027 году направят 3,4 млрд руб. Почти две трети от этой суммы составляют федеральные средства. Об этом 27 июля сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным облправительства подрядчик уже приступил к реконструкции моста через реку Кшень на автодороге Ливны — Навесное. Подписан также контракт на ремонт пятикилометрового участка дороги «Хомутово — Красная Заря» — Судбище — Лазавка в Новодеревеньковском районе и обновление третьего участка Южного подъезда к Мценску.

Кроме того, планируется обновить 10 км автодороги Покровское — Верховье, дорогу Ливны — Долгое, трассу Колпна — Долгое и провести второй этап ремонта дороги Ливны — Навесное. В следующем году также должен завершиться капремонт второго участка дороги «Калуга — Перемышль — Белев — Орел» — Тайное — железнодорожный переезд (ул. Чешская).

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в первой половине июля стало известно о возобновлении строительства западного обхода Орла. Пришло федеральное финансирование, которого местные власти «долго ждали», но происходила задержка.

Денис Данилов