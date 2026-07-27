Volkswagen может продать свою гигафабрику по выпуску аккумуляторов китайцам

Volkswagen Group ведет переговоры со своим китайским партнером Gotion о возможной продаже своей гигафабрики по производству аккумуляторных батарей PowerCo в Валенсии. По данным испанского издания La Tribuna de Automocion, которое ссылается на «очень надежные источники в индустрии», переговоры находятся на «продвинутой стадии» и проходят «на высоком уровне».

Как сообщают собеседники издания, переговоры идут уже несколько месяцев и характеризуются «хорошим взаимопониманием между сторонами». Глава Gotion Чжэнь Ли уже несколько раз приезжал в Валенсию, чтобы осмотреть объект. В настоящее время стороны обсуждают возможность создания СП, в котором Gotion получил бы мажоритарную долю. Финансовые параметры потенциальной сделки источники не сообщают.

Gotion – пятый по величине в мире производитель аккумуляторных батарей. Volkswagen Group является крупнейшим акционером Gotion, имея в китайской компании долю 25,56%. Gotion – главный поставщик унифицированных аккумуляторных элементов для Volkswagen Group, соглашения подписаны на срок до 2032 года.

PowerCo была создана в 2022 году для управления всей цепочкой производства батарей для электромобилей. У компании три гигафабрики, из которых одна была запущена в 2025 году в Германии, вторая – в Валенсии – будет запущена в этом году, третья пока строится в Канаде и начнет работать в 2027 году.

Алена Миклашевская