«Радиостанция Судного дня» передала в эфир слова «адоглет» и «анархистка»

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня» или «жужжалка», передала в эфир сразу несколько новых зашифрованных сообщений. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность станции.

Первое сообщение в эфире появилось в 10:51 мск и содержало слово «адоглет». Второй шифр «анархистка» последовал в 11:38 мск.

Радиостанция УВБ-76 работает с конца 1970-х годов на частоте 4625 кГц и в основном транслирует монотонный жужжащий звук. Время от времени «Жужжалка» передает короткие голосовые сообщения с сочетаниями букв, цифр и загадочных слов. По одной из версий, станция используется военными или разведывательными ведомствами России.