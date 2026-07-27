«Радиостанция Судного дня» передала в эфир слова «адоглет» и «анархистка»
Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня» или «жужжалка», передала в эфир сразу несколько новых зашифрованных сообщений. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность станции.
Первое сообщение в эфире появилось в 10:51 мск и содержало слово «адоглет». Второй шифр «анархистка» последовал в 11:38 мск.
Радиостанция УВБ-76 работает с конца 1970-х годов на частоте 4625 кГц и в основном транслирует монотонный жужжащий звук. Время от времени «Жужжалка» передает короткие голосовые сообщения с сочетаниями букв, цифр и загадочных слов. По одной из версий, станция используется военными или разведывательными ведомствами России.
Радиостанция УВБ-76, также известная как «Радио Судного дня» или «Жужжалка», вещает с середины 1970-х годов на частоте 4625 кГц, передавая в основном монотонный жужжащий звук. Официальных данных о станции нет, но её деятельность связывают с российскими военными и разведывательными структурами. Существуют различные конспирологические теории о её предназначении, включая управление стратегическими ядерными силами или связь с разведчиками за рубежом. Несмотря на это, по словам экспертов, на частоте УВБ-76 может вещать любое физическое лицо, так как радиодиапазон предназначен для совместного пользования радиэлектронных средств любого назначения.
Время от времени станция прерывает свой дежурный сигнал для передачи коротких голосовых сообщений, состоящих из цифр, букв и загадочных слов. Радиолюбители тщательно отслеживают активность станции, а её сообщения часто становятся предметом обсуждений и шуток в Telegram-каналах. В прошлом в эфире «Радио Судного дня» звучали различные необычные сообщения, включая слова вроде «мозгопрах», «подствольный», «КРЫМОХРИП», а также гимн СССР и «Лебединое озеро».