Путин передал МВД полномочия Минтруда по спискам профессий для мигрантов

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым МВД передаются полномочия Минтруда по утверждению перечней профессий для квалифицированных иностранных специалистов. Документ принят Госдумой 7 июля и одобрен Советом Федерации 17 июля 2026 года.

МВД будет самостоятельно формировать перечень профессий, дающих право на получение вида на жительство без разрешения на временное проживание, а также перечень специальностей, на которые не распространяются визовые квоты на выдачу разрешений на работу.

Кроме того, МВД получает полномочия устанавливать случаи, когда временно пребывающие в России иностранцы могут работать вне пределов субъекта, выдавшего разрешение на работу. При этом все перечни и случаи МВД будет утверждать по согласованию с Минтрудом.